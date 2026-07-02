Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі також доступне через державні та волонтерські платформи.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі можна знайти через приватні ініціативи та спеціалізовані онлайн-сервіси, які об’єднують пропозиції тимчасового розміщення для внутрішньо переміщених осіб і людей, що опинилися у складних життєвих умовах, передає видання Politeka.

У Запорізькій області, у селі Вільнокур’янівське Вільнянського району, приватний власник запропонував безоплатну кімнату для жінки зі статусом ВПО. Локація розташована приблизно за 30 км від Запоріжжя в напрямку Харкова.

Пропозиція розрахована на одну особу та передбачає проживання на будь-який термін. Власник уточнює, що шукає жінку віком 27–45 років без шкідливих звичок, із готовністю допомагати в побуті.

Будинок має три кімнати, одна з них прохідна з пічним опаленням. Дрова заготовляються самостійно, туалет знаходиться на подвір’ї. Для приготування їжі використовується балонний газ або піч у холодний сезон.

Житло підключене до інтернету, наявний генератор для роботи під час відключень електроенергії. У користуванні — холодильник, мікрохвильова піч, морозильна камера та інша побутова техніка. На території також утримуються домашні тварини.

Окремо власник зазначає можливість забезпечення базовими продуктами та оформлення довідки про проживання з подальшою реєстрацією.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі також доступне через державні та волонтерські платформи. Серед них — сервіс «Прихисток», який дозволяє переглядати актуальні варіанти розміщення у громадах.

Додатково працює ресурс «Допомагай» для перевірки оголошень про тимчасове поселення, а також консультаційні гарячі лінії. Окремо функціонує телеграм-бот «Турботник», який допомагає підбирати варіанти житла та контакти координаторів.

Фахівці радять уважно вивчати умови проживання, уточнювати деталі безпосередньо у власників і перевіряти інформацію через офіційні джерела громад для уникнення ризиків.

Джерело: Допомагай, Дія

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