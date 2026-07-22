За последние годы расходы на электроэнергию увеличились более чем в пять раз, поэтому повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области оказалось неизбежным.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области вступило в силу с 1 июля 2026 г. после решения депутатов областного совета относительно новых расценок на централизованное водоснабжение и водоотвод, сообщает Politeka.

В соответствии с принятым решением, потребители КП «Винницаоблводоканал» будут платить 81,01 гривны за кубометр услуг с учетом НДС. Из этой суммы 45,53 грн приходится на водоснабжение, а 35,48 грн — на водоотвод.

До этого для населения действовал значительно более низкий тариф — 25,62 гривны за кубометр. В его структуре водоснабжение стоило 15,744 гривны, а водоотвод - 9,876 гривны за кубометр.

В областном совете отмечают, что пересмотр стоимости услуг связан с изменениями законодательства. С марта 2026 года полномочия по установлению тарифов для отдельных предприятий, ранее регулировавшихся НКРЭКУ, передали органам местного самоуправления. К таким предприятиям относится и КП «Винницаоблводоканал».

На предприятии объяснили необходимость повышения роста производственных затрат. Речь идет прежде всего о значительном подорожании электроэнергии, реагентов для очистки воды, горюче-смазочных материалов, труб и других ресурсов, необходимых для стабильной работы системы водоснабжения.

По данным водоканала, за последние годы затраты на электроэнергию увеличились более чем в пять раз, а цены на отдельные реагенты выросли до 200%, что существенно повлияло на себестоимость услуг.

В то же время местные власти заявили о подготовке механизмов поддержки жителей, которые могут испытать дополнительную финансовую нагрузку после изменения тарифов.

В ПФУ напоминают, что после повышения тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области размер жилищных субсидий пересматривается автоматически. Получателям государственной помощи не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд, ведь перерасчет производится после поступления информации о новых тарифах.

В результате для домохозяйств, имеющих право на субсидию, размер компенсации будет определен с учетом обновленной стоимости услуг и обязательного платежа семьи.

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