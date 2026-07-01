Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области рассматривается как следствие коррекции затратной модели на содержание инфраструктуры.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области зафиксировано в Черноморске после обновления части жилищно-коммунальных начислений, сообщает Politeka.

В городе были пересмотрены отдельные составляющие платежных счетов, из-за чего структура расходов для населения стала неравномерной: часть позиций выросла, остальные остались без коррекций. Общий баланс затрат для домохозяйств сместился в сторону увеличения.

Квартирная плата поднялась примерно на 40% и теперь составляет 10,52 грн. за м² ежемесячно. Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов прибавили около 36% - до 43,85 грн с одного человека. Именно эти позиции сформировали основную нагрузку на ежемесячные расходы.

Информацию об этом предоставляет Черноморское городское территориальное общество.

Электроснабжение для бытовых потребителей сохраняет фиксированный уровень 4,32 грн за кВт-ч. Государственное регулирование будет действовать, по меньшей мере, до 31 октября 2026 года без пересмотра.

Сезонная льгота для домохозяйств с электроотоплением после завершения отопительного периода больше не применяется. Сниженный режим 2,64 грн за первые 2000 кВт-ч временно отменен до старта нового сезона.

Газоснабжение также остается стабильным: для клиентов Нафтогаза действует фиксированная ставка 7,96 грн за кубометр с продленным периодом действия до 30 апреля 2027 года. Переход между поставщиками производится автоматически без дополнительных заявлений.

В этом контексте повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области рассматривается как следствие коррекции расходной модели содержания инфраструктуры и изменения структуры расчетов в жилом секторе.

В Черноморске формируется смешанная система начислений: часть направлений демонстрирует рост, в то время как энергетический блок остается стабильным. Дальнейшая динамика зависит от регуляторных решений и экономических параметров обслуживания сетей.

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