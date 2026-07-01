Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області розглядається як наслідок корекції витратної моделі утримання інфраструктури.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області зафіксовано у Чорноморську після оновлення частини житлово-комунальних нарахувань, повідомляє Politeka.

У місті переглянули окремі складові платіжних рахунків, через що структура витрат для населення стала нерівномірною: частина позицій зросла, інші залишилися без корекцій. Загальний баланс витрат для домогосподарств змістився у бік збільшення.

Квартирна плата піднялася приблизно на 40% і тепер становить 10,52 грн за м² щомісяця. Вивезення та утилізація твердих побутових відходів додали близько 36% — до 43,85 грн з однієї особи. Саме ці позиції сформували основне навантаження на щомісячні витрати.

Інформацію про це надає Чорноморська міська територіальна громада.

Електропостачання для побутових споживачів зберігає фіксований рівень 4,32 грн за кВт-год. Державне регулювання діятиме щонайменше до 31 жовтня 2026 року без перегляду.

Сезонна пільга для домогосподарств з електроопаленням після завершення опалювального періоду більше не застосовується. Знижений режим 2,64 грн за перші 2000 кВт-год тимчасово скасовано до старту нового сезону.

Газопостачання також лишається стабільним: для клієнтів «Нафтогазу» діє фіксована ставка 7,96 грн за кубометр із продовженим періодом дії до 30 квітня 2027 року. Перехід між постачальниками відбувається автоматично без додаткових заяв.

У цьому контексті Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області розглядається як наслідок корекції витратної моделі утримання інфраструктури та зміни структури розрахунків у житловому секторі.

У Чорноморську формується змішана система нарахувань: частина напрямків демонструє зростання, тоді як енергетичний блок залишається стабільним. Подальша динаміка залежатиме від регуляторних рішень та економічних параметрів обслуговування мереж.

Останні новини України:

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі: в якому вигляді можуть надати підтримку для українців

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області: кому і які варіанти доступні