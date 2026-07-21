Подорожание проезда в Кропивницком официально утвердил исполнительный комитет городского совета, однако новые тарифы начнут действовать только после запуска транспортных карт, сообщает Politeka.net.

Решение предусматривает обновление стоимости поездок в коммунальном транспорте в соответствии с экономическими расчетами. До момента внедрения новой системы оплаты пассажиры и дальше будут пользоваться действующими расценками.

Решение об этом принял городской совет .

Для троллейбусов безналичная оплата банковской или транспортной картой, а также через Apple Pay или Google Pay будет составлять 12 гривен. Бумажный билет обойдется в 15 гривен, а электронное оформление перевозки багажа — 12 гривен. Для владельцев персонифицированных льготных карт установили тариф 11 гривен, для других льготных категорий — 10,30 гривны.

На автобусных маршрутах КП «Электротранс» безналичная поездка обойдется в 18 гривен. Аналогичная сумма предусмотрена за электронное оформление багажа, в то время как бумажный билет и перевозка одного места багажа обойдутся в 20 гривен. Зарегистрированные льготники будут платить 17 гривен, остальные – 16,20 гривны.

В городской администрации пояснили, что удорожание проезда в Кропивницком связано с увеличением затрат на электроэнергию, горючее, запасные части, шины и оплату труда. Дополнительной погрузкой остаются бесплатные перевозки отдельных категорий пассажиров, которые компенсируются из местного бюджета.

Чиновники отмечают, что пересмотр тарифов позволит поддержать стабильную работу коммунального перевозчика, избежать сокращения маршрутов и обеспечить регулярное движение общественного транспорта.

О дате запуска транспортных карт и начале применения новых расценок жителей пообещали сообщить отдельно после завершения подготовки всей необходимой инфраструктуры.

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