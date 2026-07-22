Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области включает не только материальную поддержку.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области продолжает поступать через волонтерские и координационные центры, которые обеспечивают переселенцев необходимыми вещами, консультациями и другими видами поддержки, передает издание Politeka.

Для выходцев из Луганской области в Одессе работает координационный центр помощи внутренне перемещенным лицам. Получить необходимые наборы можно по адресу проспект Шевченко, 2 в помещении "Луганского ХАБа". Выдача проводится по будням с 09:00 до 15:00, а дополнительную информацию можно уточнить через горячую линию.

Отдельную поддержку оказывает волонтерский центр «Гостиная хата». Здесь переселенцы, зарегистрированные в Приморском районе Одессы, могут получить детские подгузники разных размеров. Для оформления необходимо предоставить паспорт, идентификационный код, справку ВПЛ и свидетельство о рождении ребенка.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области включает не только материальную поддержку. Лица со статусом внутриперемещенных могут бесплатно записаться на онлайн-консультацию психолога, предварительно обратившись к организаторам.

Также центр продолжает выдавать детские коляски и кроватки семьям с младенцами до одного месяца. Воспользоваться программой могут переселенцы, имеющие справку, выданную в 2022–2026 годах, и необходимый пакет документов.

Представители волонтерской организации отмечают, что поддержка осуществляется благодаря сотрудничеству с международными партнерами. Именно это позволяет регулярно пополнять запасы необходимых вещей для семей, вынужденных покинуть собственные дома.

Организаторы рекомендуют заранее уточнять наличие пособий и условий получения, поскольку перечень доступных программ и график работы могут изменяться в зависимости от гуманитарных поставок.

Источник: Щастинская райгосадминистрация , Гостеприимная хата

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