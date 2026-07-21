Ограничения движения транспорта в Тернопольской области будут продолжаться долго, но временные.

Ограничения движения транспорта в Тернопольской области продлятся почти год из-за масштабного капитального ремонта моста и подходов к нему на международной трассе М-19 в Теребовле, сообщает Politeka.net.

Временные изменения для водителей будут действовать до июня 2027 года.

Работы выполняют на отрезке автодороги М-19 «Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече», где обновляют транспортное сооружение и близлежащую дорожную инфраструктуру. Общая протяженность объекта составляет 850 метров.

Строители уже демонтировали бордюры, брусчатку, устаревшие коммуникации и часть аварийной конструкции. Одновременно обустраивают новую дождевую канализацию, водопровод и систему бытового водоотвода.

В Службе обновления и развития инфраструктуры сообщили, что важным этапом реализации проекта стало поступление первого финансового транша от международных партнеров. Это позволит обеспечить непрерывное выполнение запланированных мер без задержек.

В то же время, ограничения движения транспорта в Тернопольской области касаются участки дороги М-19 в пределах Теребовли — от километра 354+689 до 355+566. В период реконструкции передвижения организовали по временной схеме, согласованной патрульной полицией.

Для легковых автомобилей и грузовиков предусмотрели отдельные маршруты объезда. Водителям рекомендуют заранее учитывать изменения при планировании поездок во избежание задержек в пути.

После завершения проекта на объекте появится новый мост, обновленное дорожное покрытие, современные инженерные сети, пешеходная инфраструктура, наружное освещение и средства обеспечения безопасности. По информации службы, именно этот участок оставался последней неотремонтированной частью международной трассы М-19 в пределах Тернопольщины.

Источник: ternopoliany

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