Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области стало актуальной темой для обсуждений.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области может вступить в силу уже с 1 августа 2026, если после общественного обсуждения утвердят новые расценки на управление бытовыми отходами, сообщает Politeka.net.

О намерении пересмотреть стоимость сообщило коммунальное предприятие Гощанского поселкового совета « Агентство развития Гоще ». В настоящее время идет сбор предложений и замечаний от жителей общины.

В предприятии объяснили, что корректировка вызвана ростом производственных издержек. Среди основных факторов называют увеличение прожиточного минимума с 3028 до 3328 гривен, повышение минимальной заработной платы с 8000 до 8647 гривен, а также подорожание горюче-смазочных материалов.

Согласно обнародованным расчетам, проектная стоимость сбора и перевозки смешанных бытовых отходов составит 209,35 гривны за кубический метр без НДС или 251,22 гривны с учетом налога.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области для жителей Гощанского общества предполагает установление ежемесячной платы на уровне 35,17 гривны с НДС на одного человека. Сейчас действует тариф в размере 26 гривен, потому расходы домохозяйств могут возрасти.

Отдельно для потребителей, заключивших индивидуальные договоры, предлагают ввести абонентское обслуживание. Его размер планируют установить на уровне 3,27 гривны на одного человека ежемесячно.

В коммунальном предприятии отметили, что письменные предложения и замечания будут приниматься в течение семи календарных дней после обнародования сообщения. После завершения обсуждения будет принято окончательное решение о новых расценках.

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