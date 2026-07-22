Обновления о порядке предоставления бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Днепре будут публиковаться через официальные информационные ресурсы.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре продолжают предоставлять в рамках городской программы социальной поддержки, сообщает Politeka.net.

Программа направлена ​​на помощь людям, нуждающимся в дополнительной защите и поддержке.

Реализуется в соответствии с решением исполнительного комитета городского совета , а его координацией занимается Департамент социальной политики. Инициатива была введена в конце 2023 года для поддержки социально уязвимых категорий населения.

Право на получение продуктовых наборов имеют внутренне перемещенные лица, пенсионеры, люди с инвалидностью, родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, а также оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах семьи. Помощь также доступна гражданам, проживающим в местах временного пребывания или официальных приютах.

Использовать программу могут законные представители малолетних детей, недееспособных лиц и граждан с ограниченной гражданской дееспособностью. Кроме того, поддержка предусмотрена для жителей, состоящих на учете в городском центре социальных служб.

В состав продуктовых наборов входят товары длительного хранения, необходимые для ежедневного потребления. В частности, получателям выдают мясные и рыбные консервы, паштеты, готовые блюда, лапшу быстрого приготовления, чай, кофе, мед, джем, сахар и галетное печенье.

Такой набор позволяет частично обеспечить базовые продовольственные потребности и не требует особых условий хранения. Это особенно важно для людей, которые после переезда или из-за сложных жизненных обстоятельств еще не имеют надлежаще обустроенного быта.

Для получения бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Днепре необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту фактического проживания или регистрации. При подаче заявления необходимо предоставить документы, подтверждающие право на участие в программе.

В городской администрации отмечают, что все обновления относительно порядка оказания помощи, возможного расширения перечня получателей или изменений условий участия будут публиковаться через официальные информационные ресурсы. Потому жителям советуют регулярно следить за актуальными сообщениями.

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