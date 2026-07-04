Подорожание продуктов в Запорожье зафиксировано летом 2026 на фоне изменения цен в ключевых товарных категориях, сообщает Politeka.

В сегменте базовых продуктов мука «Хуторок» пшеничная (2 кг) удерживает средний уровень 70,96 грн. Разногласия между сетями остаются заметными: у Novus товар стоит 67,92 грн, тогда как у Megamarket – 74,00 грн. В месячной динамике зафиксирован прирост на 1,41 грн, что указывает на постепенную корректировку стоимости без резких колебаний.

Мясная группа демонстрирует более активное изменение цен. Курятина бедро (1 кг) в среднем оценивается в 157,33 грн. Минимальный показатель зафиксирован в Auchan – 154,00 грн, тогда как Novus и Megamarket держат уровень 159,00 грн. По сравнению с предыдущим месяцем средняя цена выросла на 23,00 грн, что делает эту позицию одной из самых динамичных в продовольственной корзине.

В молочном сегменте сливки «Простонаше» 10% (200 мл) стоят в среднем 40,80 грн. Разница между сетями также сохраняется: от 38,99 грн у Novus до 44,00 грн у Megamarket. За месяц средний уровень поднялся на 9,48 грн, что отражает общую тенденцию постепенного удорожания молочной продукции.

Рыбный сегмент представлен карпом потрошеным (1 кг), средняя цена которого составляет 374,50 грн. У Novus продукт более дешевый — 359,00 грн, тогда как у Megamarket — 390,00 грн. За месяц средний показатель увеличился на 20,00 грн., что также вписывается в общую динамику роста стоимости белковых продуктов.

В совокупности рыночных изменений подорожание продуктов в Запорожье демонстрирует неравномерный характер: быстрее всего дорожают мясные позиции, в то время как бакалея и молочная продукция растут умереннее. В то же время разница между торговыми сетями остается существенной, формируя разные уровни расходов для потребителей в зависимости от места покупки.

Источник: Минфин

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