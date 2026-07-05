Подорожание продуктов в Полтавской области в июне-июле 2026 фиксируется сразу в нескольких ключевых категориях потребительской корзины, передает издание Politeka.

Во фруктовом сегменте яблоки "украинское" (1 кг) имеют среднюю цену 47,13 грн. Разногласия между торговыми сетями остаются ощутимыми: самый низкий показатель зафиксирован у Auchan – 39,90 грн, тогда как у Megamarket – 52,50 грн, а у Metro – 49,00 грн. По сравнению с предыдущим месяцем средний уровень вырос на 3,39 грн, что отражает постепенную корректировку стоимости сезонной продукции.

В мясной группе сардельки "Ятрань" молочные (1 кг) стоят в среднем 178,19 грн. В разных сетях цена варьируется от 173,00 грн у Auchan до 183,38 грн у Metro. В месяц средний показатель повысился на 7,00 грн, что указывает на стабильный рост стоимости переработанной мясной продукции.

Молочный сегмент показывает более заметную динамику. Молоко «Простонаше» 1% (900 мл) в среднем стоит 68,00 грн. По сравнению с июнем, когда уровень составил 59,87 грн., зафиксирован прирост на 3,00 грн. в месячном разрезе. Повышение связано с обновлением цен в розничных сетях и изменением себестоимости производства.

В совокупности подорожание продуктов в Полтавской области демонстрирует неравномерный характер: наибольшие колебания наблюдаются в молочном и мясном сегментах, в то время как фруктовая группа меняется более умеренно. Разница между магазинами также формирует дополнительный диапазон цен для потребителей.

Общая тенденция показывает постепенное повышение стоимости базовых продуктов питания, что влияет на структуру ежедневных расходов домохозяйств в регионе.

Источник: Мінфін

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