Подорожчання продуктів у Полтавській області у червні–липні 2026 року фіксується одразу в кількох ключових категоріях споживчого кошика, передає видання Politeka.

У фруктовому сегменті яблука «українське» (1 кг) мають середню ціну 47,13 грн. Розбіжності між торговельними мережами залишаються відчутними: найнижчий показник зафіксовано в Auchan — 39,90 грн, тоді як у Megamarket — 52,50 грн, а в Metro — 49,00 грн. Порівняно з попереднім місяцем середній рівень зріс на 3,39 грн, що відображає поступове коригування вартості сезонної продукції.

У м’ясній групі сардельки «Ятрань» молочні (1 кг) коштують у середньому 178,19 грн. У різних мережах ціна варіюється від 173,00 грн у Auchan до 183,38 грн у Metro. За місяць середній показник підвищився на 7,00 грн, що вказує на стабільне зростання вартості переробленої м’ясної продукції.

Молочний сегмент демонструє більш помітну динаміку. Молоко «Простонаше» 1% (900 мл) у середньому коштує 68,00 грн. У порівнянні з червнем, коли рівень становив 59,87 грн, зафіксовано приріст на 3,00 грн у місячному розрізі. Підвищення пов’язане з оновленням цін у роздрібних мережах та зміною собівартості виробництва.

У сукупності Подорожчання продуктів у Полтавській області демонструє нерівномірний характер: найбільші коливання спостерігаються в молочному та м’ясному сегментах, тоді як фруктова група змінюється помірніше. Різниця між магазинами також формує додатковий ціновий діапазон для споживачів.

Загальна тенденція свідчить про поступове підвищення вартості базових продуктів харчування, що впливає на структуру щоденних витрат домогосподарств у регіоні.

Джерело: Мінфін

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