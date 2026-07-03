Подорожание проезда в Ровно предусматривает разные тарифы в зависимости от выбранного способа расчета.

Подорожание проезда в Ровно может вступить в силу уже с 7 августа 2026, если соответствующий проект решения поддержат члены исполнительного комитета городского совета, передает издание Politeka.

Документ уже обнародован на официальном сайте горсовета. Он предполагает пересмотр стоимости поездок как в электротранспорте, так и автобусах.

Для троллейбусов предлагается ввести дифференцированную систему оплаты. Владельцы транспортной карты «Ровно» будут платить 16 гривен. Расчет банковской картой или через Apple Pay или Google Pay будет стоить 17 гривен. Разовый билет, приобретенный через терминал самообслуживания, обойдется в 18 гривен.

Также проект определяет цену месячного абонемента – 540 гривен. Он будет разрешать совершать неограниченное количество поездок электротранспортом. Отдельно предусмотрен штрафной билет в размере 300 гривен.

Изменения коснутся и автобусных маршрутов. За использование транспортной карты пассажиры будут платить 22 гривны. Оплата банковской картой или мобильным устройством составит 24 гривны. Разовый билет через терминал самообслуживания обойдется в 26 гривен.

Таким образом, подорожание проезда в Ровно предусматривает разные тарифы в зависимости от выбранного способа расчета. Окончательное решение о внедрении новых цен должен быть принят исполнительным комитетом.

Кроме того, в Ровенской области сообщали о новой системе оплаты за проезд.

По данным городских властей, в городе уже установлено 160 терминалов оператора электронного билета. Дополнительно планируется разместить еще 10 устройств в ключевых транспортных точках – возле автовокзала, железнодорожного узла, автостанции «Чайка», рынка и на загруженных остановках. Отдельный пункт появится и в Квасилове.

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