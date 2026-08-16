Графики отключения света в Полтавской области на неделю с 17 по 23 августа вводятся из-за плановых ремонтных работ.

Графики отключения света в Полтавской области в неделю с 17 по 23 августа охватят десятки адресов, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Полтавской области на неделю с 17 по 23 августа связаны с проведением плановых работ на электросетях. Энергетики будут выполнять техническое обслуживание, ремонтировать оборудование и проводить необходимые меры для повышения надежности сетей. На время работ электроснабжение по отдельным адресам будет приостановлено.

17.08.2026, с 08:00 до 20:00 электроэнергию будут планово отключать в селе Варакуты. Ограничения будут касаться только части потребителей. В список попали следующие адреса:

Автозаводська — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 29а, 30

Нова — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Также дополнительные ограничения будут действовать в селе Демыдивка. Электроснабжение планируют прекратить с 08:00 до 20:00. Обесточение будет касаться домов по следующим адресам:

Весела — 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14

Украинськои Перемогы — 29

Исчезнет электричество 17 августа в селе Ковали. Ограничения будут продолжаться с 08:00 до 20:00 по следующим адресам:

Польова — 1, 6, 9, 11, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 37

18.08.2026, графики отключения света в Полтавской области будут продолжаться в части села Оныщенкы. Дома обесточат с 08:00–20:00 по следующим адресам:

Дачна — 3

Лисова — 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64

В тот же день с 08:00 до 20:00 свет будут планово выключать в поселке Федоренкы. В график попали адреса:

Омельныцька — 1, 1А, 2а, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15-А, 16, 17, 19, 21, 23а, 23Б, 24, 25, 26а, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40

Также 18 августа обесточат часть села Романкы. Исчезнет электричество с 08:00 до 20:00 по следующим адресам:

Лугова - 2, 4, 8, 13, 14, 15, 17, 21, 25, 31.

Источник: Омельницька громада.

Источник: Омельницька громада.

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