З 1 серпня запускається нова система оплати проїзду в Рівненській області, яка змінює правила розрахунків у міському транспорті Рівного та Квасилова, передає Politeka.

Від цього ж дня готівка в салонах автобусів і електротранспорту більше не прийматиметься. Пасажирам запропонують альтернативу — придбання паперового квитка через спеціальні термінали з подальшою валідацією під час поїздки.

Рішення підтримав виконавчий комітет Рівненської міськради. Нові правила набудуть чинності 1 серпня 2026 року та передбачають повний перехід до електронного обліку поїздок і безготівкових розрахунків.

За даними міської влади, у місті вже встановлено 160 терміналів оператора електронного квитка. Додатково планується розмістити ще 10 пристроїв у ключових транспортних точках — біля автовокзалу, залізничного вузла, автостанції «Чайка», ринку та на завантажених зупинках. Окремий пункт з’явиться й у Квасилові.

Представники міськради пояснюють, що мета змін — повна інтеграція системи електронного квитка та виведення готівкового обігу за межі транспорту. Для цього також оновлюються правила контролю за оплатою та механізми реагування на безквитковий проїзд.

Пасажирам, які не користуються банківськими картками або мобільними сервісами, залишать можливість обміну готівки на паперовий квиток у терміналах. Після цього документ потрібно буде обов’язково валідувати у транспортному засобі.

Таким чином, нова система оплати проїзду в Рівненській області фактично переводить увесь міський транспорт на цифрову модель розрахунків, залишаючи готівку лише на етапі попереднього придбання квитка поза салоном.

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