Пенсия в Николаевской области в случае смены группы инвалидности, восстановления здоровья или пропуска оценивания может выплачиваться по разным правилам, сообщает издание Politeka.net.
Если человеку установили другую группу, новый размер назначается с даты соответствующего изменения. В то же время при переходе на низшую категорию предварительную сумму сохраняют до конца месяца, когда произошла смена.
Информацию об этом предоставляет ПФУ .
Когда после повторной оценки лицо признают здоровым, начисление продолжается до последнего дня месяца, на который была установлена инвалидность.
Отдельные правила действуют в случае неявки на оценку повседневного функционирования. Если человек безосновательно пропустил определенный срок, выплату прекращают с первого числа следующего месяца.
При наличии уважительной причины пропуска средства могут быть возобновлены. Начисление производится с даты прекращения до момента прохождения оценки, но максимум за три года. Обязательное условие – экспертная команда должна подтвердить наличие инвалидности в течение этого периода.
Если во время новой оценки определили другую группу, за прошедший период расчет производится по предыдущей категории.
Когда выплаты прекращены из-за восстановления здоровья или неявки без уважительной причины, после повторного установления инвалидности ранее назначенное обеспечение можно возобновить с даты нового установления. Это возможно, если после прекращения прошло не больше пяти лет.
Если этот срок превышен, предварительная выплата не возобновлена. В таком случае человеку назначают пенсию заново – на общих условиях.
Пенсия в Николаевской области зависит от результатов повторной оценки и сроков, в течение которых была прекращена выплата.
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