Графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 17 по 23 августа продлятся из-за плановых и профилактических работ.

Энергетики составили новые плановые графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 17 по 23 августа, пишет Politeka.net.

Свет снова под вопросом. Графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 17 по 23 августа введены из-за того, что энергетики будут проводить плановые ремонтные и профилактические работы на электросетях. Поэтому в отдельных населенных пунктах будут временно ограничивать электроснабжение.

По информации АТ «Кировоградоблэнерго», 17.08.2026, с 08:00 до 17:00 электроэнергию будут отключать в селе Мыхайливка. Временные ограничения коснутся потребителей по следующим адресам:

Центральна — 1, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 2а, 3, 30, 31а, 32, 33, 34, 38, 4, 40, 44, 46, 52, 54, 56, 7, 8, 9

Дружбы — 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 31, 33, 35, 39, 4, 45, 5, 51, 6, 7, 8, 9

Зарична — 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 24, 25, 27, 27 а, 28, 29, 3, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 4, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 7, 70, 72, 8, 9

Кравцивка — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 50, 54, 58, 6, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 8, 80, 82, 9

Ясыновый — 1, 11, 12, 13, 16, 6, 8, 9

Вышнева — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 31, 32, 33, 35А, 36, 38, 39, 4, 40, 42, 5, 6, 7, 8, 9

Мыру — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Европейська — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 5, 6, 7, 9

Польова — 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 5, 7, 9

Богдана Хмельныцького — 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Романа Бойка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8

18.08.2026, с 09:00 до 17:00 плановые работы будут проводить в населенном пункте Нова Осота. Без электроэнергии на этот период могут остаться отдельные домовладения по следующим адресам:

Набережна — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 8, 9

19.08.2026, с 09:00 до 19:00 ограничения будут введены в населенном пункте Олександривка. Плановое обесточивание охватит отдельные дома по следующим адресам:

Незалежности Украины — 102, 74, 74/19, 74/20, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 96 В, 96а, 98, біля буд.96

пров. Незалежности Украины — 96

Рынкова — 1, 1А, 2, 2а, 3

Шкильна — 1, 10, 10 А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 3, 3 а, 30А, 31, 32, 32 А, 33, 34, 35, 35 А, 36, 37А, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 51 А, 53, 55, 6, 7, 7А, 8, 9

Добровольцив — 1, 10, 12, 14, 18, 1А, 1Б, 3, 8

Садова — 11, 13, 28, 3, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 7, 9

20.08.2026, с 09:00 до 18:00 электроснабжение планово ограничат в селе Соснивка. В список адресов вошли:

Набережна — 1, 2

Павловського — 39, 42, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 61, 64

Шкильна — 1, 17, 19, 20, 21.

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