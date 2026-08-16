Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области включает и вещи для младенцев.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области поступает через волонтерские центры и координационные центры, где переселенцы могут получить необходимые вещи, консультации и другие услуги, пишет Politeka.net.

Одним из таких мест есть координационный центр «Луганского ХАБа» в Одессе. В будни там выдают гуманитарные наборы для людей, переехавших из Луганской области. Также специалисты консультируют по поводу действующих программ поддержки через телефонную горячую линию.

Отдельные инициативы ориентированы на семьи с маленькими детьми. В частности, в волонтерском центре «Гостиная хата» переселенцам из Приморского района выдают детские подгузники.

Для получения такой поддержки необходимо иметь паспорт, ИНН, справку ВПЛ и свидетельство о рождении ребенка.

Помощь не ограничивается материальными наборами. Переселенцы также могут пользоваться бесплатными онлайн-сеансами с психологом. Консультации помогают справиться со стрессом после вынужденного переезда и облегчить адаптацию к новым условиям.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области включает и вещи для младенцев. Благотворительные организации передают семьям детские коляски и кроватки при наличии необходимых документов.

Воспользоваться этой возможностью могут переселенцы с действующей справкой ВПЛ, оформленной в течение 2022-2026 годов. Кроме этого, необходимо предоставить полный пакет подтверждающих документов.

Организаторы отмечают, что реализация таких программ стала возможной благодаря партнерству с международными благотворительными структурами. Благодаря этому центры могут пополнять запасы и постепенно расширять список доступных услуг.

Перед визитом рекомендуют заранее уточнить часы работы конкретной ячейки, наличие нужных вещей и список документов. Условия выдачи могут изменяться в зависимости от объемов получаемых поставок.

Источник: Щастинская райгосадминистрация , Гостеприимная хата

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Одессе: где перевозчики успели значительно поднять стоимость.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области: кто имеет право воспользоваться государственной программой помощи.

Как сообщала Politeka, Пересчет пенсий с 1 июля в Одесской области: на что можно рассчитывать.