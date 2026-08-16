Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области поступает через волонтерские центры и координационные центры, где переселенцы могут получить необходимые вещи, консультации и другие услуги, пишет Politeka.net.
Одним из таких мест есть координационный центр «Луганского ХАБа» в Одессе. В будни там выдают гуманитарные наборы для людей, переехавших из Луганской области. Также специалисты консультируют по поводу действующих программ поддержки через телефонную горячую линию.
Отдельные инициативы ориентированы на семьи с маленькими детьми. В частности, в волонтерском центре «Гостиная хата» переселенцам из Приморского района выдают детские подгузники.
Для получения такой поддержки необходимо иметь паспорт, ИНН, справку ВПЛ и свидетельство о рождении ребенка.
Помощь не ограничивается материальными наборами. Переселенцы также могут пользоваться бесплатными онлайн-сеансами с психологом. Консультации помогают справиться со стрессом после вынужденного переезда и облегчить адаптацию к новым условиям.
Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области включает и вещи для младенцев. Благотворительные организации передают семьям детские коляски и кроватки при наличии необходимых документов.
Воспользоваться этой возможностью могут переселенцы с действующей справкой ВПЛ, оформленной в течение 2022-2026 годов. Кроме этого, необходимо предоставить полный пакет подтверждающих документов.
Организаторы отмечают, что реализация таких программ стала возможной благодаря партнерству с международными благотворительными структурами. Благодаря этому центры могут пополнять запасы и постепенно расширять список доступных услуг.
Перед визитом рекомендуют заранее уточнить часы работы конкретной ячейки, наличие нужных вещей и список документов. Условия выдачи могут изменяться в зависимости от объемов получаемых поставок.
Источник: Щастинская райгосадминистрация , Гостеприимная хата
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