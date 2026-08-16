Дефицит продуктов в Харькове может стать заметнее в конце лета и осенью, когда сезонное предложение станет уменьшаться.

Дефицит продуктов в Харькове может усугубиться из-за проблем на мировом рынке томатов, где неблагоприятная погода уже сократила объемы урожая, пишет Politeka.net.

В этом сезоне производители овощей в разных странах столкнулись с засухами, продолжительной жарой и нехваткой осадков. В отдельных регионах ситуацию усугубили сильные ливни и другие погодные аномалии.

Такие условия отразились на урожайности государств, играющих немаловажную роль в международной торговле помидорами. Сокращение предложения постепенно влияет на формирование цен.

Украинский рынок также ощущает последствия глобальных перемен. Отечественные хозяйства не ушли от погодных проблем, в частности в некоторых районах восточных областей, где длительная засуха негативно повлияла на развитие растений.

В то же время, часть потерь аграриям удалось компенсировать. Системы полива, современные технологии выращивания и лучшие погодные условия в других регионах помогли поддержать общий объем производства.

Ожидается, что украинский урожай в целом останется близким к прошлогоднему уровню. В то же время, отдельные фермерские хозяйства могут получить меньше продукции, чем обычно.

На конечную стоимость влияют не только объемы сбора. Более дорогая логистика, производственные затраты и сезонное сокращение предложения также создают предпосылки для повышения цен.

Дефицит продуктов в Харькове может стать заметнее в конце лета и осенью, когда сезонное предложение станет уменьшаться.

Специалисты считают, что погодные аномалии будут оставаться одним из ключевых вызовов для аграрного сектора. Производителям придется адаптировать технологии, использовать более устойчивые сорта и расширять применение полива.

Для покупателей это означает возможные временные перебои с отдельными овощами и дальнейшие колебания стоимости в зависимости от урожая и ситуации на международном рынке.

Источник: agroreview

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