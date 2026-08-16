Прогноз погоды на неделю 17 по 23 августа в Киеве свидетельствует о постепенном возвращении к умеренному летнему теплу.

Прогноз погоды на неделю 17 по 23 августа в Киеве обещает изменяющиеся условия, сообщает издание Politeka.net.

Информацию об этом предоставляет Гидрометцентр .

После жаркого начала недели температура снизится, а в отдельные дни возможны дожди и грозы.

В понедельник, 17 августа, в столице ожидается до +31 °C днем. Небо будет облачным, однако осадков не прогнозируется. Ночью температура опустится до +26 °C.

Вторник станет самым влажным днем ​​периода. Утром прогнозируется сильный дождь, который днем ​​может усилиться и сопровождаться грозой. Температура составит около +24 °C, а вечером похолодает до +18 °C.

В среду, 19 августа, столбики термометров покажут до +22 °C. Утренняя облачность сохранится почти до вечера, но существенных осадков не ожидается.

Четверг принесет потепление до +26 °C. Первая половина дня пройдет без дождя, однако после полудня возможны небольшие осадки. К вечеру тучи начнут расходиться.

В пятницу температура повысится до +29 °C. Днем небо ненадолго прояснится, после чего облачность снова усилится. Осадков синоптические данные не подразумевают.

Самая стабильная погода ожидается в субботу. С утра до вечера ясно, температура днем ​​достигнет +29 °C. Вероятность осадков остается низкой.

В воскресенье, 23 августа воздух прогреется до +28 °C. День пройдет в основном под облаками, но без существенных осадков.

Таким образом, прогноз погоды на неделю 17 по 23 августа в Киеве свидетельствует о постепенном возвращении к умеренному летнему теплу после прохладной середины периода. Наибольшее внимание следует уделить вторнику из-за высокой вероятности сильного ливня и грозы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удостоверения для семей погибших воинов в Киевской области: Кабмин отменил ежегодное обновление.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Киевской области: какие товары исчезают из-за удара по складам.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: как присоединиться к программе.