Прогноз погоды на неделю 17 по 23 августа в Киеве обещает изменяющиеся условия, сообщает издание Politeka.net.
Информацию об этом предоставляет Гидрометцентр .
После жаркого начала недели температура снизится, а в отдельные дни возможны дожди и грозы.
В понедельник, 17 августа, в столице ожидается до +31 °C днем. Небо будет облачным, однако осадков не прогнозируется. Ночью температура опустится до +26 °C.
Вторник станет самым влажным днем периода. Утром прогнозируется сильный дождь, который днем может усилиться и сопровождаться грозой. Температура составит около +24 °C, а вечером похолодает до +18 °C.
В среду, 19 августа, столбики термометров покажут до +22 °C. Утренняя облачность сохранится почти до вечера, но существенных осадков не ожидается.
Четверг принесет потепление до +26 °C. Первая половина дня пройдет без дождя, однако после полудня возможны небольшие осадки. К вечеру тучи начнут расходиться.
В пятницу температура повысится до +29 °C. Днем небо ненадолго прояснится, после чего облачность снова усилится. Осадков синоптические данные не подразумевают.
Самая стабильная погода ожидается в субботу. С утра до вечера ясно, температура днем достигнет +29 °C. Вероятность осадков остается низкой.
В воскресенье, 23 августа воздух прогреется до +28 °C. День пройдет в основном под облаками, но без существенных осадков.
Таким образом, прогноз погоды на неделю 17 по 23 августа в Киеве свидетельствует о постепенном возвращении к умеренному летнему теплу после прохладной середины периода. Наибольшее внимание следует уделить вторнику из-за высокой вероятности сильного ливня и грозы.
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