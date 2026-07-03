Жителей Николаевской области предупредили о планируемых отключениях света, которые состоятся 4 июля, в субботу, сообщает Politeka.net.
Графики отключения света в Николаевской области на 4 июля вводят из-за обслуживания оборудования. Также ограничения связаны с проверкой воздушных линий электропередач, заменой изношенных элементов сети и ликвидацией обнаруженных повреждений. Такие работы производятся для повышения надежности электроснабжения.
По информации АО «Николаевоблэнерго», с 08:00 до 17:00 ремонтные бригады будут работать в селе Биляеве. На период выполнения работ электроснабжение будет временно прекращено по следующим адресам:
- О. Гончаренка — 3, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Также 4 июля плановые отключения света будут введены в населенном пункте Еланець. С 08:00 до 17:00 без электроэнергии временно останутся потребители по адресам:
- Крынычна — 31, 35, 39, 42, 42А, 43
- М. Куценка — 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20
- Незалежности (пр.) — 10, 12, 14, 14А, 16, 18, 20, 22, 22А, 24, 26
- Соборна — 145
Кроме того, аналогичные работы будут продолжаться в городе Нова Одесса. Здесь электроснабжение будет ограничено с 08:00 до 20:00 на следующих улицах:
- Дружбы (пров.) — 1, 2, 3
- Захысныкив Украины — 15
- Каштанова — 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Козацька — 1, 2, 3, 4
- Набережна — 156, 158, 160, 162, 164, 168, 170, 174, 176, 178, 180, 182, 185, 186, 187, 189, 189А, 191, 191А, 191Б, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 211
- Пидгирна — 138, 138А, 138Б, 138В, 138Г, 138Д, 142, 144, 146А, 148, 150, 152, 154, 158, 162, 162А, 174
- Центральна — 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 337, 339, 343, 343А, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 371, 373, 375, 377, 379, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области: как изменились цены.
Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Николаевской области: какие новые трудности появились.
Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Николаевской области: что происходит с ценами.