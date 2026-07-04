Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье можно искать и через специализированные сервисы.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье можно найти как по частным инициативам, так и с помощью специализированных платформ, собирающих актуальные предложения временного размещения для внутренне перемещенных лиц, передает издание Politeka.

Один из таких вариантов появился в селе Вольнокурьяновское Вольнянского района Запорожской области. Частный владелец готов бесплатно предоставить комнату женщине со статусом ВПЛ. Населённый пункт расположен примерно в 30 километрах от Запорожья в направлении Харькова.

Предложение рассчитано на человека и предусматривает проживание без ограничений во времени. Владелец отмечает, что ищет женщину от 27 до 45 лет без вредных привычек, которая сможет помогать в быту.

Дом имеет три комнаты, одна из которых проходная. Отопление печное дрова необходимо заготавливать самостоятельно. Туалет расположен во дворе, а еду можно готовить на баллонном газе или печи в холодное время года.

Дом обеспечен интернетом, генератором и необходимой бытовой техникой, в частности холодильником, микроволновой печью и морозильной камерой. Во дворе также содержат домашних животных.

Отдельно владелец сообщил о возможности обеспечения базовыми продуктами, а также оформлении справки о проживании с последующей регистрацией.

Одновременно Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье можно искать и через специализированные сервисы. В частности, платформа «Прихисток» публикует актуальные предложения от общин и собственников жилья, ресурс «Допомагай» помогает проверять объявления, а телеграмм-бот «Турботник» упрощает поиск доступных вариантов и контактов координаторов.

Специалисты рекомендуют внимательно ознакомиться с условиями обитания, уточнять все детали перед заселением и пользоваться проверенными источниками информации.

Источник: Допомагай, Дія

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