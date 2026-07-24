Подорожание проезда в Кропивницком официально согласовал исполнительный комитет городского совета, однако новые тарифы начнут действовать только после запуска системы транспортных карт, сообщает Politeka.net.

К этому моменту пассажиры и дальше будут оплачивать поездки по действующим расценкам.

Решение об этом принял городской совет .

Решение было принято после анализа обновленных экономических показателей коммунального перевозчика. В городских властях отмечают, что корректировка стоимости призвана обеспечить стабильное функционирование общественного транспорта в условиях роста расходов.

После внедрения безналичной системы поездка в троллейбусе с использованием банковской или транспортной карты, а также сервисов Apple Pay или Google Pay обойдется в 12 гривен. За бумажный билет пассажирам придется заплатить 15 гривен. Электронное оформление перевозки багажа также будет оцениваться в 12 гривен.

Для владельцев персонифицированных льготных карт установили тариф 11 гривен. Остальные льготные категории смогут воспользоваться поездкой за 10,30 гривны.

На автобусных маршрутах КП "Электротранс" безналичная оплата будет составлять 18 гривен. Аналогичная сумма предусмотрена за перевозку багажа в электронном формате. Если пассажир приобретет бумажный билет, стоимость вместе с одним местом багажа будет равна 20 гривнам. Для льготников будут действовать отдельные расценки – 17 и 16,20 гривны в зависимости от категории.

В городской администрации объяснили, что удорожание проезда в Кропивницком стало следствием увеличения расходов на электроэнергию, горючее, комплектующие, шины, техническое обслуживание и оплату труда. Отдельной финансовой нагрузкой остается обеспечение перевозки граждан, имеющих право на льготы.

Чиновники отмечают, что обновление тарифов позволит избежать сокращения маршрутной сети и поддержать регулярное движение транспорта. Дату запуска транспортных карт и начала применения новых расценок обещают сообщить дополнительно после завершения подготовительных работ.

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