Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске должна помочь сделать передвижение более удобным.

Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске получила новое функциональное дополнение, ведь в городе стартовало тестирование 30-дневного безлимитного абонемента для владельцев транспортной карты «Галка», сообщает Politeka.net.

Сервис уже доступен в тестовом режиме и позволяет совершать неограниченное количество поездок после активации.

Новый тариф был разработан для жителей, регулярно пользующихся коммунальными автобусами и троллейбусами. После приобретения абонемента пассажир может без дополнительных оплат передвигаться по общественному транспорту в течение следующих 30 дней.

В городском совете объяснили, что решение стало ответом на многочисленные обращения горожан. Люди просили создать более выгодный формат для ежедневных поездок, поэтому новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске пополнилась долгосрочным проездным.

По подсчетам специалистов, если разовая поездка стоит 15 гривен, приобретение безлимитного пакета становится экономически выгодным приблизительно после 50-ти использований. После этого владелец абонемента будет пользоваться транспортом без дополнительных затрат до истечения срока его действия.

В мэрии ожидают, что нововведение будет способствовать популяризации безналичных расчетов, сократит время посадки пассажиров и поможет более точно анализировать пассажиропотоки. Полученные статистические данные планируется использовать для усовершенствования маршрутной сети и повышения эффективности перевозок.

Тестовый период позволит проверить стабильность работы сервиса, собрать отзывы пользователей и при необходимости внести технические коррективы. Если результаты испытаний будут успешными, новый формат станет постоянной составляющей транспортной системы города.

Источник: pravda

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