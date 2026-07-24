Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Черкасской области остается одним из направлений государственной социальной поддержки, сообщает Politeka.net.
В то же время, отдельные категории граждан могут получать ежемесячную надбавку, максимальный размер которой в 2026 году превышает 1 тысячу гривен.
Выплату назначают в соответствии с Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Она предусмотрена для людей, вклад которых в развитие государства отмечен на законодательном уровне государственными наградами или почетными званиями.
Право на такую поддержку имеют Герои Украины, кавалеры ордена Героев Небесной Сотни, граждане, награжденные четырьмя или более государственными орденами после провозглашения независимости, а также обладатели отдельных почетных званий, среди которых народные артисты Украины.
Денежное пособие для пенсионеров и ВПЛ в Черкасской области может сочетаться с указанной надбавкой, если человек отвечает требованиям различных программ. Такое начисление осуществляется отдельно от основного пенсионного обеспечения и финансируется из государственного бюджета.
В число получателей также входят матери-героини, которые родили и воспитали по меньшей мере пятерых детей до шестилетнего возраста. В определенных законом случаях право переходит отцу, если он самостоятельно занимался воспитанием после смерти матери или лишения ее родительских прав. При рассмотрении учитывают и усыновленных детей.
Основой для расчета является прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность. С 1 января 2026 года этот показатель составляет 2564 гривны.
В зависимости от категории получателя ежемесячная прибавка составляет от 35% до 40% базовой суммы. По состоянию на 2026 год это от 897 до 1026 гривен. После просмотра прожиточного минимума размер выплаты автоматически меняется.
Специалисты рекомендуют обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда Украины, чтобы уточнить право на назначение, перечень необходимых документов и порядок оформления.
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