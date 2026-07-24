Денежное пособие для пенсионеров и ВПЛ в Черкасской области может сочетаться с указанной надбавкой.

Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Черкасской области остается одним из направлений государственной социальной поддержки, сообщает Politeka.net.

В то же время, отдельные категории граждан могут получать ежемесячную надбавку, максимальный размер которой в 2026 году превышает 1 тысячу гривен.

Выплату назначают в соответствии с Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Она предусмотрена для людей, вклад которых в развитие государства отмечен на законодательном уровне государственными наградами или почетными званиями.

Право на такую ​​поддержку имеют Герои Украины, кавалеры ордена Героев Небесной Сотни, граждане, награжденные четырьмя или более государственными орденами после провозглашения независимости, а также обладатели отдельных почетных званий, среди которых народные артисты Украины.

Денежное пособие для пенсионеров и ВПЛ в Черкасской области может сочетаться с указанной надбавкой, если человек отвечает требованиям различных программ. Такое начисление осуществляется отдельно от основного пенсионного обеспечения и финансируется из государственного бюджета.

В число получателей также входят матери-героини, которые родили и воспитали по меньшей мере пятерых детей до шестилетнего возраста. В определенных законом случаях право переходит отцу, если он самостоятельно занимался воспитанием после смерти матери или лишения ее родительских прав. При рассмотрении учитывают и усыновленных детей.

Основой для расчета является прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность. С 1 января 2026 года этот показатель составляет 2564 гривны.

В зависимости от категории получателя ежемесячная прибавка составляет от 35% до 40% базовой суммы. По состоянию на 2026 год это от 897 до 1026 гривен. После просмотра прожиточного минимума размер выплаты автоматически меняется.

Специалисты рекомендуют обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда Украины, чтобы уточнить право на назначение, перечень необходимых документов и порядок оформления.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Черкасской области: о каких нюансах стало известно.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Черкасской области: какие нюансы стали известны жителям.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Черкассах: горожанам озвучили, сколько могут стоить билеты.