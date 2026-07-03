Работа для пенсионеров в Черниговской области найдется на должности, не требующие специального образования.

В Черниговской области работодатели все чаще размещают вакансии, ориентированные на людей пенсионного возраста, поэтому работа для пенсионеров стала доступнее, сообщает Politeka.net.

По данным популярных онлайн-платформ по поиску работы, на местном рынке труда наблюдается рост предложений, доступных для пенсионеров. Работа для пенсионеров в Черниговской области найдется на должности, не требующие специального образования или значительного профессионального опыта.

В Прилуках объявили о наборе работников на должность продавца. Работодатель предлагает средний уровень заработной платы около 14 500 гривен без вычета, при этом все налоги компания платит самостоятельно. При этом фактический доход может быть выше в зависимости от результатов. Дополнительно работникам предоставляется скидка 15% на покупки в сети.

Как отмечается в объявлении, компания работает в сфере розничной торговли и имеет более тысячи сотрудников по всей Украине. В Прилуках открыты вакансии продавцов по нескольким адресам: ул. Киевская, 305; ул. Вокзальная, 40; ул. Киевская, 216/3.

Работодатель готов рассматривать кандидатов с разным опытом — от студентов и людей без предварительной подготовки до пенсионеров и лиц с инвалидностью. В компании подчеркивают, что главными требованиями является обучаемость, ответственность и готовность работать с клиентами.

Основными обязанностями будущих работников являются выкладка товаров, контроль наличия и соответствия ценников, труд с кассовым аппаратом (с предварительным обучением), поддержание порядка в торговом зале и контроль хранения продукции.

Отдельно компания отмечает социальные преимущества : ежемесячную финансовую поддержку для людей с инвалидностью в размере 2000 грн., а также 1000 грн. для внутренне перемещенных лиц. Также предусмотрено официальное трудоустройство с полной уплатой налогов, отсутствие скрытых вычетов, возможности карьерного развития, участие в корпоративных спортивных инициативах и благотворительных проектах.

В Варве Черниговской области открыта вакансия экспедитора по перевозке грузов в сфере пищевой промышленности. Предприятие предлагает заработную плату от 15000 гривен и полную занятость.

Она предусматривает доставку товаров в торговые точки, погрузку и разгрузку продукции, а также контроль за соблюдением температурного режима во время перевозки.

Среди требований к кандидату желательно иметь опыт, однако рассматриваются и претенденты без него. Важными качествами называют внимание, ответственность, а также желание учиться и профессионально развиваться.

Работодатель гарантирует стабильные условия труда, официальное трудоустройство и социальный пакет. График предусмотрен со вторника по субботу, что позволяет равномерно распределять нагрузку в течение недели.

Источник: WORK.ua

Источник: WORK.ua

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