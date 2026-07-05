График отключения воды в неделю с 6 по 12 июля в Чернигове также предусматривает возможное снижение давления и временное ухудшение качества питьевой воды.

График отключения воды на неделю с 6 по 12 июля в Чернигове предусматривает масштабные работы по реконструкции магистрального водопровода, из-за которых часть жителей временно останется без водоснабжения , передает Politeka.

По информации КП « Черниговводоканал », первый этап обновления сетей стартует 6 июля в 09:00. Специалисты будут ремонтировать трубопровод диаметром 600 мм по улице Керченской. Завершить этот этап планируют к 20:00 8 июля, в то время как весь проект продлится до конца сентября.

В указанный период подачу воды полностью прекратят для домов №1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по улице Керченской, а также для юридического потребителя по адресу: улица Леонида Пашина, 14.

В то же время График отключения воды на неделю с 6 по 12 июля в Чернигове также предусматривает возможное снижение давления и временное ухудшение качества питьевой воды на улицах Текстильщиков, Александра Довгача, Днепровской, Народного Руха, Степана Бандеры, Харьковской, Теробороны, Крымской, Репкинской, Сташинского.

После завершения основных работ 8 июля централизованные поставки не возобновятся сразу для домов №1, 1А, 1Б, 2, 3, 5А и 6А на Керченской. Они остаются без сетевого обеспечения до момента подключения нового трубопровода.

Коммунальное предприятие сообщило, что во время выполнения реконструкции обустроят точки раздачи питьевой воды. Кроме того, организуют подвоз автоцистернами, поэтому жителей просят заблаговременно подготовить необходимый запас для бытовых нужд.

Дополнительную информацию можно получить по бесплатному номеру горячей линии КП «Черниговводоканал» – 0800 50 50 51.

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