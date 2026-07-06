Подорожание продуктов в Винницкой области фиксируется аналитикам на фоне обновления ценников в розничных сетях и изменения затрат в продовольственной цепи поставок, передает издание Politeka.

Специалисты связывают такую ​​динамику с удорожанием энергоносителей, логистических услуг и сырья. Дополнительное давление создается сезонными колебаниями и перестройкой закупочных схем, быстро отражается в финальных расчетах для потребителей.

В сегменте молочной продукции зафиксирован рост на молоко простонаше 1%. Средний показатель достиг 68 грн, в то время как в июне цена колебалась от 54 до 65 гривен. Прирост составляет около 14 грн. по сравнению с предыдущим периодом.

В мясном секторе куриная голень демонстрирует заметные колебания. Текущий уровень составляет 97,00 грн. за килограмм, при этом диапазон в супермаркетах варьируется от 79,99 до 114,00 грн. Изменение составляет примерно 2,50 грн, что связывается с коррекцией закупочной базы.

Овощной сегмент также показывает повышение. Капуста белокочанная достигла среднего значения 53,50 грн за килограмм, что на 9,67 грн больше предыдущего периода. В разных торговых точках фиксируются отличия в зависимости от снабжения и партийности товара.

В этом контексте подорожание продуктов в Винницкой области приобретает системный характер, поскольку одновременно изменяются показатели в нескольких товарных группах — от молочного до овощного сегмента.

Эксперты отмечают, что динамика будет зависеть от стоимости энергии, стабильности логистики и объемов предложения на внутреннем рынке.

Источник: Минфин

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