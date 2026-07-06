Подорожчання продуктів у Вінницькій області фіксується аналітикам на тлі оновлення цінників у роздрібних мережах і зміни витрат у продовольчому ланцюгу постачання, передає видання Politeka.

Спеціалісти пов’язують таку динаміку з дорожчанням енергоносіїв, логістичних послуг і сировини. Додатковий тиск створюється сезонними коливаннями та перебудою закупівельних схем, яке швидко відображається у фінальних розрахунках для спожичів.

У сегменті молочної продукції зафіксовано зростання на молоко Простонаше 1%. Середній показник досяг 68 грн, тоді як в червні ціна коливалась від 54 до 65 гривень. Приріст становить близько 14 грн порівняно з попереднім періодом.

У м’ясному секторі куряча гомілка демонструє помітні коливання. Поточний рівень складає 97,00 грн за кілограм, при цьому діапазон у супермаркетах варіюється від 79,99 до 114,00 грн. Зміна становить приблизно 2,50 грн, що пов’язують із корекцією закупівельної бази.

Овочевий сегмент також показує підвищення. Капуста білокачанна досягла середнього значення 53,50 грн за кілограм, що на 9,67 грн більше від попереднього періоду. У різних торгових точках фіксуються відмінності залежно від постачання та партійності товару.

У цьому контексті подорожчання продуктів у Вінницькій області набуває системного характеру, оскільки одночасно змінюються показники у кількох товарних групах — від молочного до овочевого сегмента.

Експерти зазначають, що подальша динаміка залежатиме від вартості енергії, стабільності логістики та обсягів пропозиції на внутрішньому ринку.

Джерело: Мінфін

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