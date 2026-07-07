Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье можно найти через специализированные сервисы.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье остается доступным как благодаря частным инициативам, так и через специализированные онлайн-платформы, где регулярно публикуют актуальные предложения для внутренне перемещенных лиц, передает издание Politeka.

Один из таких вариантов предлагают в селе Вольнокурьяновское Запорожского района. Владелец готов бесплатно предоставить комнату женщине со статусом ВПЛ. Населенный пункт расположен примерно в 30 километрах от областного центра.

Проживание рассчитано на одного человека без ограничений во времени. В то же время хозяин отмечает, что ищет женщину от 27 до 45 лет без вредных привычек, которая сможет помогать с бытовыми делами.

Дом имеет три комнаты, одна из которых проходная. Отопление производится печью, а дрова нужно заготавливать самостоятельно. Санузел обустроен во дворе, еду можно готовить на газовом баллоне или печи.

Дом оборудован интернетом, генератором, холодильником, микроволновой печью и морозильной камерой. Также на территории содержатся домашние животные.

Владелец сообщает о возможности обеспечения базовыми продуктами и оформлении справки о проживании с последующей регистрацией.

В то же время Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье можно найти через специализированные сервисы. В частности, платформы «Прихисток», «Допомагай» и телеграмм-бот «Турботник» помогают найти актуальные объявления, проверить информацию и связаться с координаторами.

Перед заселением специалисты советуют внимательно ознакомиться с условиями обитания, уточнить все детали и пользоваться проверенными источниками информации.

Источник: Допомагай, Дія

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