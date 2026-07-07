Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі можна знайти через спеціалізовані сервіси.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі залишається доступним як завдяки приватним ініціативам, так і через спеціалізовані онлайн-платформи, де регулярно публікують актуальні пропозиції для внутрішньо переміщених осіб, передає видання Politeka.

Один із таких варіантів пропонують у селі Вільнокур'янівське Запорізького району. Власник готовий безоплатно надати кімнату жінці зі статусом ВПО. Населений пункт розташований приблизно за 30 кілометрів від обласного центру.

Проживання розраховане на одну людину без обмежень у часі. Водночас господар зазначає, що шукає жінку віком від 27 до 45 років без шкідливих звичок, яка зможе допомагати з побутовими справами.

Будинок має три кімнати, одна з яких є прохідною. Опалення здійснюється піччю, а дрова потрібно заготовляти самостійно. Санвузол облаштований на подвір’ї, їжу можна готувати на газовому балоні або печі.

Оселя обладнана інтернетом, генератором, холодильником, мікрохвильовою піччю та морозильною камерою. Також на території утримують домашніх тварин.

Власник повідомляє про можливість забезпечення базовими продуктами й оформлення довідки про проживання з подальшою реєстрацією.

Водночас Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі можна знайти через спеціалізовані сервіси. Зокрема, платформи «Прихисток», «Допомагай» і телеграм-бот «Турботник» допомагають відшукати актуальні оголошення, перевірити інформацію та зв’язатися з координаторами.

Перед заселенням фахівці радять уважно ознайомитися з умовами проживання, уточнити всі деталі та користуватися перевіреними джерелами інформації.

Джерело: Допомагай, Дія

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