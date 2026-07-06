Подорожание проезда в Сумах остается предметом дискуссии между властями, перевозчиками и обществом.

Подорожание проезда в Сумах снова оказалось в центре внимания после обнародования проекта нового тарифа для городских маршруток, предусматривающего увеличение стоимости одной поездки с 15 до 20 гривен, передает издание Politeka.

Инициативу подготовило городское управление транспорта из обращений перевозчиков. Документ уже прошел этап общественного обсуждения, однако окончательное решение еще не принято.

Перевозчики объясняют необходимость пересмотра стоимости значительным ростом затрат. За последние годы подорожали горючее, запасные части, смазочные материалы, шины, а также увеличились расходы по оплате труда и налоговые платежи. По их словам, действующий тариф больше не покрывает реальные затраты на обслуживание маршрутов.

В то же время, начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко заявил, что пока не поддерживает изменение цены. Он подчеркнул, что любые расчеты должны пройти подробную проверку, а при принятии решения необходимо учесть интересы как перевозчиков, так и пассажиров.

Во время общественного обсуждения жильцы могли посылать свои предложения в течение месяца. Впрочем, представители Ассоциации сумских перевозчиков сообщили, что официальные альтернативные расчеты или замечания они не получили.

Обнародованные финансовые обоснования свидетельствуют, что большинство маршрутов имеют экономически рассчитанный тариф на уровне около 20 гривен, а отдельные направления даже выше. При этом эксперты обращают внимание на то, что часть показателей базируется на исследованиях пассажиропотока, выполненных еще в 2018 году, тогда как после пандемии и полномасштабной войны транспортная ситуация существенно изменилась.

В этом контексте подорожание проезда в Сумах остается предметом дискуссии между властями, перевозчиками и общиной, ведь стороны по-разному оценивают необходимость пересмотра тарифов.

Когда именно будет принято окончательное решение о новой стоимости поездок, официально не сообщается.

Джерело: cukr

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