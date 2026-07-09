Подорожание продуктов в Запорожье продолжает оказывать влияние на расходы жителей, ведь за последний месяц выросли цены на ряд популярных товаров, передает издание Politeka.

Наибольшие изменения отмечены в категориях молочной продукции, мяса и бакалеи.

Существеннее всего подорожали сливки «Простонаше» 10% жирности. По состоянию на 6 июля средняя цена упаковки объемом 200 мл составляет 40,14 гривны, что на 5 гривен больше по сравнению с началом июня. В торговых сетях стоимость продукции колеблется от 36,99 до 44 гривен, в зависимости от продавца.

Изменения коснулись и мясной группы. Килограмм голени "Наша Ряба" сейчас в среднем стоит 131,05 гривны. За месяц показатель вырос на 2,10 гривны, хотя в отдельных магазинах разница между ценниками остается достаточно ощутимой.

Также подорожание продуктов в Запорожье отразилось на бакалеи. Двухкилограммовую фасовку пшеничной муки «Хуторок» сейчас продают в среднем за 70,96 гривны. За последние 30 дней его стоимость увеличилась на 1,41 грн, а предложения в крупнейших сетях варьируются от 67,92 до 74 гривен.

Обнародованные данные свидетельствуют о том, что наибольший прирост среди приведенных позиций зафиксирован в молочном сегменте. В то же время, эксперты советуют покупателям следить за акционными предложениями и сравнивать цены в различных торговых сетях, ведь разница между ними позволяет существенно сэкономить во время ежедневных покупок.

Также следует отметить, что специалисты отмечают, что дальнейшая динамика цен будет зависеть от стоимости сырья, логистических затрат и общей экономической ситуации в стране.

Источник: Минфин

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