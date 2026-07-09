Подорожчання продуктів у Запоріжжі продовжує впливати на витрати мешканців, адже за останній місяць зросли ціни на низку популярних товарів, передає видання Politeka.

Найбільші зміни зафіксовано у категоріях молочної продукції, м'яса та бакалії.

Найсуттєвіше подорожчали вершки «Простонаше» 10% жирності. Станом на 6 липня середня ціна упаковки об'ємом 200 мл становить 40,14 гривні, що на 5 гривень більше порівняно з початком червня. У торговельних мережах вартість продукції коливається від 36,99 до 44 гривень залежно від продавця.

Зміни торкнулися й м'ясної групи. Кілограм гомілки «Наша Ряба» зараз у середньому коштує 131,05 гривні. За місяць показник зріс на 2,10 гривні, хоча в окремих магазинах різниця між цінниками залишається досить відчутною.

Також Подорожчання продуктів у Запоріжжі позначилося на бакалії. Двокілограмове фасування пшеничного борошна «Хуторок» нині продають у середньому за 70,96 гривні. За останні 30 днів його вартість збільшилася на 1,41 гривні, а пропозиції у найбільших мережах варіюються від 67,92 до 74 гривень.

Оприлюднені дані свідчать, що найбільший приріст серед наведених позицій зафіксовано у молочному сегменті. Водночас експерти радять покупцям стежити за акційними пропозиціями та порівнювати ціни у різних торговельних мережах, адже різниця між ними дозволяє суттєво заощадити під час щоденних покупок.

Також варто зауважити, що фахівці зазначають, що подальша динаміка цін залежатиме від вартості сировини, логістичних витрат та загальної економічної ситуації в країні.

Джерело: Мінфін

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