Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком может затронуть стоимость вывоза бытовых отходов, поскольку компания «ЭКОСТАЙЛ» повторно обратилась в исполнительный комитет городского совета с предложением пересмотреть действующие расценки, передает издание Politeka.

Соответствующее обращение предприятие подало 29 июня 2026 года.

В компании объясняют, что необходимость корректировки связана со значительным удорожанием дизельного горючего, которое является одной из главных составляющих себестоимости предоставления услуги.

Если новые показатели будут утверждены, жильцы многоквартирных домов будут платить 89,45 гривны на одного человека ежемесячно. Для жителей частного сектора предложенная сумма составляет 93,70 грн. В обоих случаях увеличение превысит два процента по сравнению с действующей оплатой.

В городских властях отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком проходит в соответствии с установленной процедурой. Экономическое обоснование и подробную структуру расчетов уже обнародовали на официальных ресурсах предприятия и городского совета.

Жители общины могут подать свои предложения или замечания по поводу запланированных изменений. Прием обращений продлится с 3 по 9 июля включительно. Документы принимаются как в письменном виде, так и по электронной почте.

После завершения общественного обсуждения все полученные обращения будут рассмотрены профильными специалистами. Только после этого вопрос вынесут на заседание исполнительного комитета, который примет окончательное решение о новой стоимости услуги по управлению бытовыми отходами.

В случае поддержки проекта обновленные расценки вступят в силу после официального обнародования в установленном порядке.

Источник: fotoinform

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