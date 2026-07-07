Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому проходить відповідно до встановленої процедури.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому може торкнутися вартості вивезення побутових відходів, оскільки компанія «ЕКОСТАЙЛ» повторно звернулася до виконавчого комітету міської ради з пропозицією переглянути чинні розцінки, передає видання Politeka.

Відповідне звернення підприємство подало 29 червня 2026 року.

У компанії пояснюють, що необхідність коригування пов'язана зі значним подорожчанням дизельного пального, яке є однією з головних складових собівартості надання послуги.

Якщо нові показники затвердять, мешканці багатоквартирних будинків сплачуватимуть 89,45 гривні на одну особу щомісяця. Для жителів приватного сектору запропонована сума становить 93,70 гривні. В обох випадках збільшення перевищить два відсотки порівняно з чинною оплатою.

У міській владі зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому проходить відповідно до встановленої процедури. Економічне обґрунтування та детальну структуру розрахунків уже оприлюднили на офіційних ресурсах підприємства і міської ради.

Жителі громади можуть подати свої пропозиції або зауваження щодо запланованих змін. Прийом звернень триватиме з 3 до 9 липня включно. Документи приймають як у письмовому вигляді, так і електронною поштою.

Після завершення громадського обговорення всі отримані звернення розглянуть профільні спеціалісти. Лише після цього питання винесуть на засідання виконавчого комітету, який ухвалить остаточне рішення щодо нової вартості послуги з управління побутовими відходами.

У разі підтримки проєкту оновлені розцінки набудуть чинності після їхнього офіційного оприлюднення у встановленому порядку.

Джерело: fotoinform

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