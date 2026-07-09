Подорожание продуктов в Винницкой области остается заметной тенденцией, о чем свидетельствуют обновленные средние цены на овощи и продукты бакалеи, передает Politeka.

Больше всего за последний месяц подорожали морковь и белокочанная капуста.

По состоянию на 6 июля средняя стоимость моркови составляет 49 гривен за килограмм . Для сравнения, в начале июня этот показатель был на 11,2 гривны ниже, что свидетельствует об ощутимом росте.

Не менее заметное изменение зафиксировано и на рынке капусты. Сейчас килограмм стоит в среднем 53,5 гривны , тогда как месяц назад средний показатель был меньше почти на 11,7 гривны .

В то же время, подорожание продуктов в Винницкой области почти не сказалось на стоимости пшеничной муки. Пачка весом в два килограмма продается примерно за 70,96 гривны , а за месяц средняя цена изменилась всего на 2 копейки .

Аналитики отмечают, что овощная группа традиционно более сильно реагирует на сезонные факторы, объемы предложения и состояние запасов прошлогоднего урожая. Именно поэтому изменения в этом сегменте происходят гораздо быстрее, чем в бакалеи.

Специалисты обращают внимание, что дальнейшая ситуация будет зависеть от темпов поступления нового урожая, погодных условий и логистики. С увеличением объемов снабжения ценовая динамика может измениться.

Эксперты советуют покупателям следить за обновлением стоимости, ведь в середине лета сезонные колебания на овощном рынке остаются наиболее ощутимыми.

Экономисты не исключают, что в ближайшие недели стоимость отдельных овощей может и дальше меняться в зависимости от ситуации с новым урожаем.

Источник: Минфин

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