Подорожчання продуктів у Вінницькій області залишається помітною тенденцією, про що свідчать оновлені середні ціни на овочі та окремі продукти бакалії, передає Politeka.

Найбільше за останній місяць подорожчали морква й білокачанна капуста.

Станом на 6 липня середня вартість моркви становить 49 гривень за кілограм. Для порівняння, на початку червня цей показник був на 11,2 гривні нижчим, що свідчить про відчутне зростання.

Не менш помітна зміна зафіксована й на ринку капусти. Наразі кілограм коштує в середньому 53,5 гривні, тоді як місяць тому середній показник був меншим майже на 11,7 гривні.

Водночас Подорожчання продуктів у Вінницькій області майже не позначилося на вартості пшеничного борошна. Пачка вагою два кілограми продається приблизно за 70,96 гривні, а за місяць середня ціна змінилася лише на 2 копійки.

Аналітики зазначають, що овочева група традиційно сильніше реагує на сезонні чинники, обсяги пропозиції та стан запасів минулорічного врожаю. Саме тому зміни у цьому сегменті відбуваються значно швидше, ніж у бакалії.

Фахівці звертають увагу, що подальша ситуація залежатиме від темпів надходження нового врожаю, погодних умов і логістики. Зі збільшенням обсягів постачання цінова динаміка може змінитися.

Експерти радять покупцям стежити за оновленням вартості, адже в середині літа сезонні коливання на овочевому ринку залишаються найбільш відчутними.

Економісти не виключають, що найближчими тижнями вартість окремих овочів може й надалі змінюватися залежно від ситуації з новим урожаєм.

Джерело: Мінфін

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