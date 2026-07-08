Работа для пенсионеров в Кировоградской области доступна и на производственных предприятиях.

Работа для пенсионеров в Кировоградской области остается доступной в разных областях, а местные компании продолжают открывать вакансии для кандидатов старшего возраста, передает Politeka.

Среди актуальных предложений складские специальности, торговля и производство с конкурентной оплатой.

Одну из самых больших зарплат предлагают на современном продуктовом складе в Кропивницком. Предприятие ищет кладовщиков, комплектующих и грузчиков с доходом от 18 до 21 тысяч гривен . Работодатель готов трудоустраивать пенсионеров, предлагает дневные или ночные смены, служебный транспорт и официальные условия.

Еще одна вакансия открыта в магазине турецких товаров в центре города. Требуется продавец-консультант с зарплатой от 15 до 25 тысяч гривен в зависимости от результатов. От соискателей ожидают коммуникабельности, ответственности, желания учиться и работать с покупателями. Предусмотрены премии, бонусы и корпоративные скидки.

Работа для пенсионеров в Кировоградской области доступна и на производственных предприятиях. Кондитерская компания приглашает грузчиков с оплатой 25–27 тысяч гривен , сменным графиком, социальным пакетом и бесплатной доставкой персонала.

Специалисты рынка труда отмечают, что все большее число работодателей расширяют перечень кандидатов, открывая вакансии для людей пенсионного возраста. Чаще всего предлагается официальное оформление, стабильная выплата заработной платы и возможность профессиональной адаптации.

Аналитики добавляют, что спрос на ответственных работников остается стабильным, поэтому количество подобных предложений может и дальше увеличиваться.

Источник: work.ua

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