Подорожание проезда в Кропивницком может быть утверждено после завершения общественного обсуждения и рассмотрения соответствующего проекта исполнительным комитетом городского совета, передает издание Politeka.

Пока решение не принято, пассажиры пользуются общественным транспортом по действующим тарифам.

Обсуждение возможных изменений прошло 2 июля во время открытых слушаний. К мероприятию присоединились жители города, представители общественных организаций, профильного управления и местных властей, которые высказали свои предложения по предстоящему пересмотру стоимости перевозок.

В транспортном управлении объяснили, что потребность в обновлении тарифов возникла из-за существенного увеличения издержек предприятия. Речь идет о росте цен на электроэнергию, повышении фонда оплаты труда, а также подорожании запасных частей и техническом обслуживании подвижного состава.

В то же время, подорожание проезда в Кропивницком рассчитывали с учетом развития системы электронного билета. В городском совете отмечают, что все больше пассажиров оплачивают поездки по банковским карточкам или смартфонам, что позволяет точнее вести учет перевозок.

По словам представителей отрасли, нынешняя цена билета уже не покрывает фактические расходы. Это влияет на финансовую стабильность коммунального перевозчика, а также усложняет привлечение новых работников из-за неконкурентного уровня заработной платы.

После завершения консультаций профильное управление разработает все замечания и предложения участников слушаний. Только после этого документ будет вынесен на рассмотрение исполнительного комитета, который и определит окончательный размер тарифа.

К моменту принятия соответствующего решения для пассажиров будет действовать нынешняя стоимость проезда, а дату возможного введения новых расценок будет сообщено отдельно.

Источник: fotoinform

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд в Кировоградской области: что именно изменится.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кировоградской области: как вырастут цены с мая.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Кировоградской области: сколько придется платить за билет.