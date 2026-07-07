Подорожчання проїзду в Кропивницькому розраховували з урахуванням розвитку системи електронного квитка.

Подорожчання проїзду в Кропивницькому можуть затвердити після завершення громадського обговорення та розгляду відповідного проєкту виконавчим комітетом міської ради, передає видання Politeka.

Поки рішення не ухвалене, пасажири користуються громадським транспортом за чинними тарифами.

Обговорення можливих змін відбулося 2 липня під час відкритих слухань. До заходу долучилися жителі міста, представники громадських організацій, профільного управління та місцевої влади, які висловили свої пропозиції щодо майбутнього перегляду вартості перевезень.

У транспортному управлінні пояснили, що потреба в оновленні тарифів виникла через істотне збільшення витрат підприємства. Йдеться про зростання цін на електроенергію, підвищення фонду оплати праці, а також подорожчання запасних частин і технічного обслуговування рухомого складу.

Водночас подорожчання проїзду в Кропивницькому розраховували з урахуванням розвитку системи електронного квитка. У міській раді зазначають, що дедалі більше пасажирів оплачують поїздки банківськими картками або смартфонами, що дозволяє точніше вести облік перевезень.

За словами представників галузі, нинішня ціна квитка вже не покриває фактичних витрат. Це впливає на фінансову стабільність комунального перевізника, а також ускладнює залучення нових працівників через неконкурентний рівень заробітної плати.

Після завершення консультацій профільне управління опрацює всі зауваження та пропозиції учасників слухань. Лише після цього документ винесуть на розгляд виконавчого комітету, який і визначить остаточний розмір тарифу.

До моменту ухвалення відповідного рішення для пасажирів діятиме нинішня вартість проїзду, а дату можливого запровадження нових розцінок повідомлять окремо.

Джерело: fotoinform

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