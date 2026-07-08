Подорожание проезда в Одессе официально вступило в силу 27 июня, передает Politeka.

Теперь стоимость поездки в городских маршрутках составляет 25 гривен вместо предыдущих 20.

Представители транспортных компаний объясняют пересмотр тарифа увеличением затрат на горючее, ремонт подвижного состава, закупку запчастей и техническое обслуживание. По их словам, именно эти факторы больше всего повлияли на себестоимость перевозок.

Реакция обитателей оказалась неоднозначной. Часть пассажиров признают, что экономические условия заставляют перевозчиков пересматривать расценки. Другие уверены, что любое увеличение стоимости должно сопровождаться ощутимым улучшением качества услуг.

В то же время, подорожание проезда в Одессе заставляет многих просматривать ежедневные маршруты. Одни чаще пользуются электротранспортом, другие отказываются от коротких поездок, чтобы снизить собственные расходы.

Особое внимание горожане обращают на состояние автобусов. Люди ожидают обновления салонов, большего комфорта во время поездок и надлежащего технического состояния транспорта, которое должно соответствовать новому тарифу.

Наиболее ощутимые изменения отразились на пенсионерах и пассажирах, ежедневно несколько раз пользующихся маршрутками. Для них дополнительные расходы стали заметной нагрузкой на семейный бюджет.

Несмотря на разные оценки, большинство опрошенных сходятся во мнении, что вместе с новой ценой должно вырасти и уровень сервиса. Именно этого жители ждут от перевозчиков в ближайшее время.

Обновленные тарифы уже действуют, а их влияние на пассажиропоток и работу общественного транспорта будут оценивать в течение следующих месяцев.

Источник: novyny.live

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