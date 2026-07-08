Подорожчання проїзду в Одесі офіційно набуло чинності з 27 червня, передає Politeka.

Відтепер вартість поїздки у міських маршрутках становить 25 гривень замість попередніх 20.

Представники транспортних компаній пояснюють перегляд тарифу збільшенням витрат на пальне, ремонт рухомого складу, закупівлю запчастин та технічне обслуговування. За їхніми словами, саме ці чинники найбільше вплинули на собівартість перевезень.

Реакція жителів виявилася неоднозначною. Частина пасажирів визнає, що економічні умови змушують перевізників переглядати розцінки. Інші переконані, що будь-яке збільшення вартості має супроводжуватися відчутним покращенням якості послуг.

Водночас Подорожчання проїзду в Одесі змушує багатьох переглядати щоденні маршрути. Одні частіше користуються електротранспортом, інші відмовляються від коротких поїздок, щоб зменшити власні витрати.

Окрему увагу містяни звертають на стан автобусів. Люди очікують оновлення салонів, більшого комфорту під час поїздок і належного технічного стану транспорту, який має відповідати новому тарифу.

Найвідчутніше зміни позначилися на пенсіонерах та пасажирах, які щодня кілька разів користуються маршрутками. Для них додаткові витрати стали помітним навантаженням на сімейний бюджет.

Попри різні оцінки, більшість опитаних сходиться на думці, що разом із новою ціною має зрости і рівень сервісу. Саме цього мешканці очікують від перевізників найближчим часом.

Наразі оновлені тарифи вже діють, а їхній вплив на пасажиропотік та роботу громадського транспорту оцінюватимуть упродовж наступних місяців.

Джерело: novyny.live

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