Дефіцит овочів в Одеській області є частиною загальної тенденції, пов'язаної зі зменшенням урожайності та нерівномірним розподілом продукції.

Погодні аномалії цієї весни позначилися на аграрному секторі, що вже впливає на дефіцит овочів в Одеській області, передає Politeka.

Через пошкодження частини посівів та насаджень виробники очікують менший урожай окремих культур.

Найбільших збитків завдали хвилі похолодання у квітні та травні. Низькі температури негативно вплинули на сади, тепличні господарства та ранні посіви, які виявилися найбільш вразливими до різких погодних змін.

Стан справ відрізняється залежно від господарства. Деяким виробникам вдалося мінімізувати втрати, тоді як інші повідомляють про суттєве зниження майбутньої врожайності. Через це забезпечення продукцією в різних районах може бути нерівномірним.

Особливо складною ситуація залишається для ранніх культур, які першими реагують на заморозки. Саме тому прогноз щодо подальшої літньої пропозиції поки залишається стриманим.

Експерти зазначають, що дефіцит овочів спостерігається не лише в Одеській області. Подібні проблеми фіксують і в інших регіонах країни, що впливає на загальний баланс між попитом і пропозицією.

Частково покрити нестачу продукції можуть поставки з-за кордону. Проте їхні обсяги залежатимуть від логістичних можливостей, цінової ситуації та доступності товарів на зовнішніх ринках.

Аналітики наголошують, що ключову роль у найближчі місяці відіграватимуть погодні умови та темпи надходження нового врожаю. Саме від цих факторів залежатиме подальша ситуація на ринку овочів.

Фахівці очікують, що після початку активного збору врожаю пропозиція поступово збільшуватиметься. Це має сприяти стабілізації ринку та зменшенню ризиків різких цінових коливань.

Джерело: tsn

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