Графики отключения света в Запорожье 10 июля связаны с проведением ремонтных и профилактических работ на энергетической инфраструктуре.

Графики отключения света в Запорожье на 10 июля охватят десятки адресов и продлятся много часов подряд, пишет издание Politeka.net.

Жителей Запорожья предупредили об очередных плановых отключениях электроэнергии, которые запланированы на 10 июля в разных районах города. Графики отключения света в Запорожье на 10 июля продлятся из-за плановых и профилактических работ.

По данным АО «Запорожьеоблэнерго», из-за срочного ремонта электрооборудования не будет электричества с 9 до 17 часов по следующим адресам:

Андреаса Валльмана (Лытвынова): 2–8

Захария Махна (Першотравнева): 5, 7, 9-15

Захидна: 1-13, 2-20

Зачыняева: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Зоряна (Муравйова): 1-5, 7, 2-20, 9-21

Карпатська (Анапська): 27–31, 22–44

Кыбальчича: 1-51, 2-54

Ликарська: 22–42, 27–55а

Мыхайла Билынського (Пестеля): 1, 3-31, 16, 18, 2-10, 12, 14

Пересопныцька (Рылєєва): 7-13, 8-18

Радисна: 3

Розенталь: 50

Самийла Кишкы (Корчагинська): 1–23, 4–8, 18–20

пров. Ковальськый: 2-10, 5-17

пров. Ягидный: 1-13, 4-14

Графики отключения света в Запорожье на 10 июля продлятся с 9 до 16 часов. Обесточивание охватят следующие улицы:

Бельфорськый (Пишохидный): 2–6

Вроцлавська: 13, 15

Дудыкина: 15, 17, 19, 19а, 21, 21а, 25

Исторычна: 18, 18А, 18Б

Кияшка: 38, 40, 42

Оптымистычна: 16

Павлокичкаська: 13

Республіканська: 88, 90

Тенысна: 11, 14, 15, 16, 17.

С 09:00 до 17:10 из-за планового ремонта электрооборудования без электроснабжения временно останутся отдельные дома на улицах:

Академика Амосова (Кирова): 107/109, 111

Верхня: 15

Вышнева: 44, 46-50, 65-77

Евгена Адамцевыча (Тымирязєва): 1-31, 2-18

Захидна: 43, 43а, 58-62

Зымова: 1-9, 2-10

Игора Сикорського: 1, 3, 13, 15-27, 2-6, 8-34, 36, 38-44, 5, 7-11

Мала: 1

Олены Пчилкы (Крылова): 29-33, 58, 6

Осиння: 1-35, 2-30

Покровська (Свердлова): 11

Променева: 13, 15, 17, 17Б, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31

Святого Мыколая (Артема): 27

Сымфонична: 1-57, 59, 2-42

Скельна: 24, 32, 34, 35, 35А, 39, 40

Суха: 1-5, 2, 2б, 4-42, 7-49

Фанатська (Добролюбова): 27, 31, 32

пров. Велыкый (Вантажный): 1а, 1б, 1в, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1и.

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