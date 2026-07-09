Графики отключения света в Запорожье на 10 июля охватят десятки адресов и продлятся много часов подряд, пишет издание Politeka.net.
Жителей Запорожья предупредили об очередных плановых отключениях электроэнергии, которые запланированы на 10 июля в разных районах города. Графики отключения света в Запорожье на 10 июля продлятся из-за плановых и профилактических работ.
По данным АО «Запорожьеоблэнерго», из-за срочного ремонта электрооборудования не будет электричества с 9 до 17 часов по следующим адресам:
- Андреаса Валльмана (Лытвынова): 2–8
- Захария Махна (Першотравнева): 5, 7, 9-15
- Захидна: 1-13, 2-20
- Зачыняева: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А
- Зоряна (Муравйова): 1-5, 7, 2-20, 9-21
- Карпатська (Анапська): 27–31, 22–44
- Кыбальчича: 1-51, 2-54
- Ликарська: 22–42, 27–55а
- Мыхайла Билынського (Пестеля): 1, 3-31, 16, 18, 2-10, 12, 14
- Пересопныцька (Рылєєва): 7-13, 8-18
- Радисна: 3
- Розенталь: 50
- Самийла Кишкы (Корчагинська): 1–23, 4–8, 18–20
- пров. Ковальськый: 2-10, 5-17
- пров. Ягидный: 1-13, 4-14
Графики отключения света в Запорожье на 10 июля продлятся с 9 до 16 часов. Обесточивание охватят следующие улицы:
- Бельфорськый (Пишохидный): 2–6
- Вроцлавська: 13, 15
- Дудыкина: 15, 17, 19, 19а, 21, 21а, 25
- Исторычна: 18, 18А, 18Б
- Кияшка: 38, 40, 42
- Оптымистычна: 16
- Павлокичкаська: 13
- Республіканська: 88, 90
- Тенысна: 11, 14, 15, 16, 17.
С 09:00 до 17:10 из-за планового ремонта электрооборудования без электроснабжения временно останутся отдельные дома на улицах:
- Академика Амосова (Кирова): 107/109, 111
- Верхня: 15
- Вышнева: 44, 46-50, 65-77
- Евгена Адамцевыча (Тымирязєва): 1-31, 2-18
- Захидна: 43, 43а, 58-62
- Зымова: 1-9, 2-10
- Игора Сикорського: 1, 3, 13, 15-27, 2-6, 8-34, 36, 38-44, 5, 7-11
- Мала: 1
- Олены Пчилкы (Крылова): 29-33, 58, 6
- Осиння: 1-35, 2-30
- Покровська (Свердлова): 11
- Променева: 13, 15, 17, 17Б, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31
- Святого Мыколая (Артема): 27
- Сымфонична: 1-57, 59, 2-42
- Скельна: 24, 32, 34, 35, 35А, 39, 40
- Суха: 1-5, 2, 2б, 4-42, 7-49
- Фанатська (Добролюбова): 27, 31, 32
- пров. Велыкый (Вантажный): 1а, 1б, 1в, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1и.
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