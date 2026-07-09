Графіки відключення світла у Запоріжжі на 10 липня охоплять десятки адрес та триватимуть багато годин поспіль, пише видання Politeka.net.
Жителів Запоріжжя попередили про чергові планові відключення електроенергії, які заплановані на 10 липня у різних районах міста. Графіки відключення світла у Запоріжжі на 10 липня будуть тривати через планові та профілактичні роботи.
За даними АТ «Запоріжжяобленерго», через терміновий ремонт електрообладнання не буде електрики з 9 до 17 години за наступними адресами:
- Андреаса Валльмана (Литвинова): 2–8
- Захарія Махна (Першотравнева): 5, 7, 9-15
- Західна: 1-13, 2-20
- Зачиняєва: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А
- Зоряна (Муравйова): 1-5, 7, 2-20, 9-21
- Карпатська (Анапська): 27–31, 22–44
- Кибальчича: 1-51, 2-54
- Лікарська: 22–42, 27–55а
- Михайла Білинського (Пестеля): 1, 3-31, 16, 18, 2-10, 12, 14
- Пересопницька (Рилєєва): 7-13, 8-18
- Радісна: 3
- Розенталь: 50
- Самійла Кішки (Корчагінська): 1–23, 4–8, 18–20
- пров. Ковальський: 2-10, 5-17
- пров. Ягідний: 1-13, 4-14
Графіки відключення світла у Запоріжжі на 10 липня триватимуть з 9 до 16 години. Знеструмлення охоплять такі вулиці:
- Бельфорський (Пішохідний): 2–6
- Вроцлавська: 13, 15
- Дудикіна: 15, 17, 19, 19а, 21, 21а, 25
- Історична: 18, 18А, 18Б
- Кияшка: 38, 40, 42
- Оптимістична: 16
- Павлокічкаська: 13
- Республіканська: 88, 90
- Тенісна: 11, 14, 15, 16, 17.
З 09:00 до 17:10 через плановий ремонт електрообладнання без електропостачання тимчасово залишаться окремі будинки на вулицях:
- Академіка Амосова (Кірова): 107/109, 111
- Верхня: 15
- Вишнева: 44, 46-50, 65-77
- Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 1-31, 2-18
- Західна: 43, 43а, 58-62
- Зимова: 1-9, 2-10
- Ігора Сікорського: 1, 3, 13, 15-27, 2-6, 8-34, 36, 38-44, 5, 7-11
- Мала: 1
- Олени Пчілки (Крилова): 29-33, 58, 6
- Осіння: 1-35, 2-30
- Покровська (Свердлова): 11
- Променева: 13, 15, 17, 17Б, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31
- Святого Миколая (Артема): 27
- Симфонічна: 1-57, 59, 2-42
- Скельна: 24, 32, 34, 35, 35А, 39, 40
- Суха: 1-5, 2, 2б, 4-42, 7-49
- Фанатська (Добролюбова): 27, 31, 32
- пров. Великий (Вантажний): 1а, 1б, 1в, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1и.
Останні новини:
Нагадаємо Politeka писала, Додаткова грошова допомога щомісяця: кому з пенсіонерів в Запоріжжі доступна ще одна виплата.
Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: які деталі проблеми стали відомі.
Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі: куди варто звертатися, щоб отримати дах над головою.