Графіки відключення світла у Запоріжжі на 10 липня пов'язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на енергетичній інфраструктурі.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 10 липня охоплять десятки адрес та триватимуть багато годин поспіль, пише видання Politeka.net.

Жителів Запоріжжя попередили про чергові планові відключення електроенергії, які заплановані на 10 липня у різних районах міста. Графіки відключення світла у Запоріжжі на 10 липня будуть тривати через планові та профілактичні роботи.

За даними АТ «Запоріжжяобленерго», через терміновий ремонт електрообладнання не буде електрики з 9 до 17 години за наступними адресами:

Андреаса Валльмана (Литвинова): 2–8

Захарія Махна (Першотравнева): 5, 7, 9-15

Західна: 1-13, 2-20

Зачиняєва: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Зоряна (Муравйова): 1-5, 7, 2-20, 9-21

Карпатська (Анапська): 27–31, 22–44

Кибальчича: 1-51, 2-54

Лікарська: 22–42, 27–55а

Михайла Білинського (Пестеля): 1, 3-31, 16, 18, 2-10, 12, 14

Пересопницька (Рилєєва): 7-13, 8-18

Радісна: 3

Розенталь: 50

Самійла Кішки (Корчагінська): 1–23, 4–8, 18–20

пров. Ковальський: 2-10, 5-17

пров. Ягідний: 1-13, 4-14

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 10 липня триватимуть з 9 до 16 години. Знеструмлення охоплять такі вулиці:

Бельфорський (Пішохідний): 2–6

Вроцлавська: 13, 15

Дудикіна: 15, 17, 19, 19а, 21, 21а, 25

Історична: 18, 18А, 18Б

Кияшка: 38, 40, 42

Оптимістична: 16

Павлокічкаська: 13

Республіканська: 88, 90

Тенісна: 11, 14, 15, 16, 17.

З 09:00 до 17:10 через плановий ремонт електрообладнання без електропостачання тимчасово залишаться окремі будинки на вулицях:

Академіка Амосова (Кірова): 107/109, 111

Верхня: 15

Вишнева: 44, 46-50, 65-77

Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 1-31, 2-18

Західна: 43, 43а, 58-62

Зимова: 1-9, 2-10

Ігора Сікорського: 1, 3, 13, 15-27, 2-6, 8-34, 36, 38-44, 5, 7-11

Мала: 1

Олени Пчілки (Крилова): 29-33, 58, 6

Осіння: 1-35, 2-30

Покровська (Свердлова): 11

Променева: 13, 15, 17, 17Б, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31

Святого Миколая (Артема): 27

Симфонічна: 1-57, 59, 2-42

Скельна: 24, 32, 34, 35, 35А, 39, 40

Суха: 1-5, 2, 2б, 4-42, 7-49

Фанатська (Добролюбова): 27, 31, 32

пров. Великий (Вантажний): 1а, 1б, 1в, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1и.

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