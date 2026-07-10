Дефицит продуктов в Одесской области и других регионах Украины наблюдается на пользующийся популярностью украинцев товар, пишет Politeka.net.

Резко обострилась ситуация на рынке. Из-за сокращения посевных площадей, меньшего урожая и нехватки продукции на внутреннем рынке крупа продолжает дорожать. Если еще в 2023 году килограмм гречки можно было приобрести примерно за 27 гривен, то весной 2026 ее стоимость в большинстве супермаркетов превысила 75 гривен, а отдельные торговые сети установили цену более 90 гривен за килограмм.

Одной из главных причин такого удорожания стало существенное сокращение производства. После рекордного урожая 2023 года, когда под гречкой было засеяно около 148 тысяч гектаров, аграрии начали отказываться от этой культуры. Уже к 2025 году площади посевов сократились более чем вдвое — до 58,5 тысяч гектаров. В результате валовой сбор уменьшился с 210,7 тысяч тонн в 2023 году до лишь 70,8 тысяч тонн в 2025-м.

При этом внутреннее потребление гречихи оценивается примерно в 100–110 тысяч тонн ежегодно. Из-за того, что объемы производства оказались значительно меньше потребностей рынка, образовался ощутимый дефицит этого продукта в Одесской области и других регионах Украины.

Ситуацию усложнило и отсутствие достаточных запасов прошлых лет. Спрос на крупу существенно превысил предложение, что явилось главным фактором стремительного повышения цен. Если еще в марте средняя стоимость составляла около 54 гривен за килограмм, то в конце апреля она выросла почти на 40%.

Эксперты объясняют, что производители все чаще отказываются от выращивания гречихи в пользу более прибыльных культур. По словам аналитика аграрного рынка Дениса Рыбчинского, фермеры выбирают кукурузу, поскольку она обеспечивает гораздо более высокую урожайность и стабильный спрос на внешних рынках. Если с одного гектара кукурузы можно получить не менее 80 центнеров урожая и беспрепятственно реализовать его на экспорт, то урожайность обычно составляет всего 15–20 центнеров, а ее сбыт ограничен исключительно внутренним рынком.

В отличие от зерновых культур она практически не экспортируется, поэтому ее производство полностью зависит от внутреннего спроса. Из-за узкого рынка сбыта и нестабильной рентабельности многие хозяйства сократили площади под этой культурой.

Дополнительное негативное влияние оказала и неблагоприятная погода. В 2025 году средняя урожайность составила 13,9 центнера с гектара, что на 5,4% меньше, чем годом ранее. В сочетании с сокращением посевов это привело к почти 38-процентному падению валового производства.

Специалисты прогнозируют, что в ближайшее время существенного удешевления гречихи ожидать не стоит. Если аграрии не увеличат площади под посевами этой культуры уже в следующих сезонах, дефицит будет сохраняться, а цены останутся высокими даже после поступления нового урожая. Для покупателей это означает повышение цен.

Источник: AgroReview

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