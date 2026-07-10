Дефіцит продуктів у Одеській області та інших регіонах України спостерігається на товар, який користується популярністю українців, пише Politeka.net.

Різко загострилася ситуація на ринку. Через скорочення посівних площ, менший урожай та нестачу продукції на внутрішньому ринку крупа продовжує дорожчати. Якщо ще у 2023 році кілограм гречки можна було придбати приблизно за 27 гривень, то навесні 2026 року її вартість у більшості супермаркетів перевищила 75 гривень, а окремі торговельні мережі встановили ціну понад 90 гривень за кілограм.

Однією з головних причин такого подорожчання стало суттєве скорочення виробництва. Після рекордного врожаю 2023 року, коли під гречкою було засіяно майже 148 тисяч гектарів, аграрії почали відмовлятися від цієї культури. Уже до 2025 року площі посівів скоротилися більш ніж удвічі — до 58,5 тисячі гектарів. У результаті валовий збір зменшився із 210,7 тисячі тонн у 2023 році до лише 70,8 тисячі тонн у 2025-му.

При цьому внутрішнє споживання гречки оцінюється приблизно у 100–110 тисяч тонн щороку. Через те, що обсяги виробництва виявилися значно меншими за потреби ринку, утворився відчутний дефіцит цього продукту у Одеській області та інших регіонах України.

Ситуацію ускладнила й відсутність достатніх запасів минулих років. Попит на крупу суттєво перевищив пропозицію, що стало головним чинником стрімкого підвищення цін. Якщо ще у березні середня вартість становила близько 54 гривень за кілограм, то вже наприкінці квітня вона зросла майже на 40%.

Експерти пояснюють, що виробники дедалі частіше відмовляються від вирощування гречки на користь більш прибуткових культур. За словами аналітика аграрного ринку Дениса Рибчинського, фермери обирають кукурудзу, оскільки вона забезпечує значно вищу врожайність і стабільний попит на зовнішніх ринках. Якщо з одного гектара кукурудзи можна отримати щонайменше 80 центнерів урожаю та безперешкодно реалізувати його на експорт, то врожайність зазвичай становить лише 15–20 центнерів, а її збут обмежений виключно внутрішнім ринком.

На відміну від зернових культур, вона практично не експортується, тому її виробництво повністю залежить від внутрішнього попиту. Через вузький ринок збуту та нестабільну рентабельність багато господарств скоротили площі під цією культурою.

Додатковий негативний вплив мала й несприятлива погода. У 2025 році середня врожайність становила 13,9 центнера з гектара, що на 5,4% менше, ніж роком раніше. У поєднанні зі скороченням посівів це призвело до майже 38-відсоткового падіння валового виробництва.

Фахівці прогнозують, що найближчим часом істотного здешевлення гречки очікувати не варто. Якщо аграрії не збільшать площі під посівами цієї культури вже у наступних сезонах, дефіцит зберігатиметься, а ціни залишатимуться високими навіть після надходження нового врожаю. Для покупців це означає підвищення цін.

Джерело: AgroReview

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