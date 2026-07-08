Дефицит продуктов в Одесской области связан с завершением реализации урожая прошлого года и постепенным исчезновением переходных запасов.

Дефицит продуктов в Одесской области все больше сказывается на рынке овощей из-за стремительного сокращения запасов прошлогодней моркови, передает издание Politeka.

Это уже повлияло на выбор в магазинах и отразилось на стоимости продукции.

По результатам мониторинга производители реализуют остатки прошлогоднего урожая по 13–20 гривен за килограмм. Такой ценовой диапазон свидетельствует о постепенном истощении складских резервов.

Участники отрасли сообщают, что доступных партий становится все меньше. Одновременно оптовые покупатели и крупные торговые сети активно формируют закупки, поэтому продукцию быстро разбирают.

Фермерские хозяйства отмечают, что большинство хранилищ почти опустели. Из-за сокращения предложения рынок острее реагирует даже на незначительный рост спроса.

По мнению аналитиков, Дефицит продуктов в Одесской области связан с завершением реализации прошлогоднего урожая и постепенным исчезновением переходных запасов, ранее сдерживавших повышение цен.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, морковь пока стоит дешевле, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты объясняют это достаточным объемом, сформированным в начале сезона.

Специалисты прогнозируют, что в ближайшие недели существенных колебаний может не произойти. Дальнейшее развитие зависит от темпов поступления нового урожая, логистики и скорости пополнения торговых полок свежей продукцией.

Следует отметить, что аналитики также отмечают, что с увеличением предложения нового урожая ценовая ситуация на овощном рынке должна постепенно стабилизироваться.

Источник: east-fruit

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