Графики отключения света в Черкасской области на 10 июля призваны повысить надежность работы энергосистемы.

Украинцев предупредили о дополнительных графиках отключения света на 10 июля, запланированных в Черкасской области, сообщает издание Politeka.net.

Плановые графики отключения света в Черкасской области на 10 июля вводятся через плановые и профилактические работы. Они призваны повысить надежность работы энергосистемы и снизить риск аварийных отключений в будущем.

По информации «Черкассыоблэнерго», с 08:00 до 17:00 будут выключать электричество в селе Пищане. обесточивания касаются отдельных улиц:

Нагирна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 87

Тычыны — 3

Кроме того, аналогичные отключения будут в селе Вознесенське, где отключения света также продлятся с 08:00 до 17:00. Временные ограничения электроснабжения будут касаться жителей домов, расположенных на следующих улицах:

Набережна — 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25/дача, 26, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 41/А, 42, 43, 44, 46, 47, 47/45, 48/46А, 50, 52/50, 54/52, 60

Т. Шевченка — 58

Поштова — 11, 13, 15, 17, 19, 34, 36

Билоловського — 6, 10, 11, 13, 14, 15/дача, 16, 17, 18, 21, 21/дача, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50/дача, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 65, 65/А, 66, 67

Также дополнительные графики отключения будут продолжаться в городе Золотоноша. Ограничения вводятся с 08:00 до 17:00 только по части населенного пункта. Обесточат следующие адреса:

Л. Каденюка — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/А, 15, 17, 19, 21, 23, 23/А, 25, 29, 31, 33, 35, 37

Богунського — 10, 13/А, 23, 33

И. Дробного — 57/1, 61, 63, 65, 69, 73, 75, 79, 80, 80/А, 82, 84, 85, 86, 87, 88

Замкова — 57/А, 59, 61, 63, 65, 67, 67/А, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 100, 101, 101/А, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 113/А, 115, 117, 119

Леонтовыча — 1, 2, 2/1, 3, 4, 4/4, 5, 5/гара, 6

Незалежности — 83/А, 83А/3, 85, 87, 89, 91, 93/10,0, 95, 97, 99, 101

Слывы — 22, 24, 26, 26/А, 26/Б, 28, 29, 29/А, 30, 31, 32, 33, 35, 37

Терещенка — 24/А

Б. Хмельныцького — 3, 4, 5, 6, 7, 9.

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